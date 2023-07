“¡Basta ya!”: Preocupado Pedro Julio Serrano por segundo asesinato de una persona LGBTTIQ+ en un mes

El activista de derechos humanos y portavoz de la organización Puerto Rico Para Todes, Pedro Julio Serrano, se mostró preocupado por el segundo asesinato en la Isla de una persona de la comunidad LGBTTIQ+ en un mes.

El también director de Empodérate de Waves Ahead, una organización que trabaja para el adulto mayor y otras poblaciones vulnerables, alzó su voz por el crimen este fin de semana de Estanislao Colón Albino, de 71 años, en Santa Isabel.

“Con el asesinato de Estanislao Colón Albino estamos viendo un incremento alarmante de estos casos que no veíamos desde el 2020 cuando asesinaron a siete personas trans. Hace menos de un mes perdimos a Uvita, caso que aún no ha sido resuelto, y ahora a don Estanislao”, aseveró Serrano.

Según se desprende del informe del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el septuagenario fue asesinado a puñaladas por Félix L. Martínez González, de 20 años, en el residencial Rincón Taíno.

A Martínez González, quien confesó los hechos, se le impuso una fianza de $1.5 millones, que no prestó, por lo que fue ingresado a Las Cucharas. La vista preliminar quedó pautada para el 9 de agosto.

“Lamentablemente, estos crímenes no se dan en un vacío. Lo he expresado y me reitero, la retórica y las acciones de odio de los grupos fundamentalistas, liderados por el Proyecto Indignidad, tienen consecuencias fatales. ¡Basta ya!”, agregó.

Por otro lado, Serrano aplaudió a las autoridades por presentar cargos y encontrar causa para arresto por asesinato con agravante de crimen de odio.

“Así se debe de actuar siempre. Se deben investigar con celeridad y sensibilidad estos crímenes para determinar los verdaderos motivos, que en este caso resultó ser el prejuicio por la orientación sexual de la víctima”, concluyó.