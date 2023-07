Jurado del caso de Félix Verdejo podría comenzar a deliberar la próxima semana

En el día 21 del juicio contra Félix “El Diamante” Verdejo Sánchez por cargos relacionados a la muerte de la joven Keishla Rodríguez Ortiz, la fiscalía federal informó que no va a presentar testigos de refutación, por lo que recesó el proceso judicial hasta la próxima semana.

Según reportó la periodista de “Las Noticias” (TeleOnce), Melissa Ivelise Correa, los trabajos en el Tribunal Federal se reanudarán el próximo lunes a las 9:00 a.m.

Hoy las partes se reunirán con el juez Pedro Delgado Hernández para la presentación de informes finales. Mientras, la próxima semana, se harán los argumentos finales ante los juzgadores y se impartirán instrucciones al jurado para que se retiren a deliberar.

El jurado esta compuesto por nueve hombres y tres mujeres. Para llegar a un veredicto de culpabilidad debe emitirse una votación unánime por los cuatro cargos que se le imputan a Verdejo relacionados al asesinato de Rodríguez en 2021.

Verdejo enfrenta cuatro cargos por “carjacking”, secuestro que resultó en la muerte de una persona, el asesinato de un no nacido y portación de un arma de fuego durante un delito.

Extender el tiempo del juicio contra Félix Verdejo “no es bueno” para la defensa

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), Manuel A. Quilichini García, destacó que el juicio que se lleva Verdejo ha tenido muchas interrupciones, en especial, con el manejo de los miembros del jurado.

El presidente del CAPR opinó que la dilación en el caso no es un factor favorable para la defensa.

“Este caso en particular ha durado más de lo que estamos acostumbrados, que es usualmente una semana, pero es porque ha habido mucha prueba por parte de la Fiscalía. (Además) Vimos una interrupción a raíz del manejo de los miembros del jurado y de tener que excusar jurados. Así que en este caso es un poco fuera de lo normal. Cuando un caso se dilata, esto no es bueno”, explicó Quilichini.

Además, apuntó que en particular afecta a la defensa por el orden de la argumentación en los juicios y los turnos de la fiscalía.

“Si al final del juicio no son necesarios sus servicios, así al final del juicio no se necesita el jurado alterno. Entonces se le excusa. No entra a la deliberación. Sin embargo, si perdemos jurados, como hemos perdido en este caso, ellos entran a la deliberación en sustitución de la persona que fue excusada”, indicó Quilichini.

Según la Constitución, un juicio se llevará a cabo con un jurado de 12 personas y de haber menos de 12 miembros, el imputado debe aprobar que se vea el juicio así o si no, se debe iniciar un nuevo juicio con un nuevo jurado, añadió Quilichini. Al momento en este juicio, solo queda un jurado alterno en caso de que otro miembro del panel compuesto por nueve hombres y tres mujeres necesite ser excusado.

El presidente también hizo hincapié en que entre más largo el juicio, es mayor el riesgo de que se pierdan jurados, por lo que en el inicio se buscan miembros adicionales para jurados alternos. Los alternos acuden al caso al igual que los 12 miembros vigentes del jurado.

Esto sucedería si el jurado en el caso de Félix Verdejo se quedara con 11 miembros

En el caso de que quedaran 11 miembros del jurado, el juez le daría la opción al imputado de continuar el juicio. Si el imputado acepta, el juicio continuaría, pero de lo contrario estaría en la obligación de celebrar un nuevo juicio.

Nuevo juicio, un gasto mayor

Quilichini señaló que un nuevo juicio implicaría un gasto considerable para ambas partes en el juicio y mayor para el imputado “porque tiene menos recursos”. No obstante, resalta que ambas partes tendrían la ventaja de “reconocer los errores de la primera presentación de prueba y modificarla para que sea más efectiva”.

En caso de que se tuviera que celebrar un nuevo juicio, Quilichini aseguró que sería “altamente probable” que la defensa de Verdejo solicite un nuevo juicio fuera de Puerto Rico por entender que la publicidad dada a su caso “prácticamente garantiza que no se conseguirá a nadie de jurado que no se haya forjado una opinión del caso”.

“Entiendo que la norma es que se debe celebrar dentro de la jurisdicción del primer circuito, así que pudiese llevarse a cabo en un sitio como Massachussetts, Rhode Island, Maine, etc”, apuntó.

Al momento, el juez no ha compartido las razones por las cuales se han retirado los miembros del jurado, sin embargo Quilichini indicó que las situaciones pueden variar. El licenciado explicó que pueden “ir desde razones personales (enfermedad, enfermedad de familiar, y otras) hasta situaciones externas como por ejemplo que el jurado se contaminó, trataron de intervenir con el jurado o no siguió las órdenes del juez y comentó el caso con alguien”.

“En estas últimas pueden ser muchísimas las razones y el juez va a determinar si a su juicio el jurado puede o no puede ser imparcial”, apuntó.

En el décimo noveno día de juicio contra el exboxeador, el juez federal Pedro Delgado anunció el reemplazo de otro miembro del jurado. Se trata del jurado #8, quien fue sustituido por otro hombre, el #5.

Previamente, luego de una extensa reunión con las partes del juicio, el juez anunció que decidió reemplazar el jurado #3 por el #4. Aún se desconoce las razones de estos cambios en el panel del jurado, que ya van por cinco.