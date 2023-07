Muere Francisco Tolentino quien inspiró la frase “agárrate Tolentino” de NotiUno 630

El director de programación de Noti Uno 630 AM, Alex Delgado Rosado, confirmó en sus redes sociales este jueves sobre el fallecimiento de Francisco Tolentino Flecha, e inspiración de la icónica frase “Agárrate Tolentino”.

“Otro compañero que se nos va. El gran ¡Tolentino! Era el que trabajaba cuando quería, pero cuando lo hacía, llegaba de madrugada. Hacía un rato que no venía a NotiUno 630 y lo vamos a seguir extrañando. Descansa en Paz Francisco Tolentino Flecha. Nuestras oraciones en Uno Radio Group por tu eterno descanso y la fortaleza que necesita tu familia”, expuso Delgado Rosado en declaraciones en sus redes sociales.

Tolentino Flecha laboró durante varias décadas en Uno Radio Group.

Recientemente la familia de Uno Radio Group sufrió la partida del locutor Yun Yun Echevarría.

“Vino a trabajar normal ayer”: Normando Valentín lamenta fallecimiento de “Yun Yun” Echevarría

Ante el lamentable fallecimiento del locutor Félix “Yun Yun” Echevarría, sus compañeros de radio en NotiUno 630 le dedicaron unos minutos del principio del programa “Normando en la mañana”.

El conductor principal del programa Normando Valentín indicó que el locutor fue a trabajar en el día de ayer como de costumbre y estaba jovial como solía ser con sus compañeros.

“Él vino a trabajar normal ayer, hizo el turno y estaba con los mismos chistes, cosas de él”, expresó Valentín.

Del mismo modo, en el segmento estuvo presente el también locutor Amós Morales quien trabaja para Fidelity, otra de las emisoras de UNO Radio Group. Morales indicó que todas las mañanas compartía con Echeverría a quien le ofrecía su café y desayunaba antes de comenzar el turno.

“Ayer pasamos un día tan lleno de energía, había tanta armonía y yo tomé una foto en forma de broma con Yun Yun”, expresó Morales. “Cuando Alex Delgado me llama ayer yo caí en una pieza, yo no he dormido nada porque comencé a orar al señor y a solidarizarme con su familia, no podía dormir”, añadió.

Por su parte, el director de programación de NotiUno 630, el periodista Alex Delgado relató lo que ocurrió en el día de ayer, previo al repentino fallecimiento de Echevarría. Según indicó el periodista, el locutor había expresado a unos compañeros de otra emisora radial que no se sentía bien.

“Él culminó su turno en CIMA creo que eran las 5 de la tarde, él había expresado a compañeros de trabajo que no se sentía bien, pero culminó su turno y le indica que se va, se despide. La persona que sale después de él, cuando sale ve el vehículo de Yun Yun, pero nota que la puerta del conductor estaba abierta y ve que Yun Yun estaba en el interior”, explicó Delgado.

Rubén Sánchez envía mensaje de solidaridad desde WKAQ 580

El periodista Rubén Sánchez se unió a las palabras de solidaridad desde la emisora radial WKAQ580 desde donde envió sus condolencias por el fallecimiento del locutor.

“Quiero empezar hoy, enviándole un abrazo solidario y el más sentido pésame de todo el equipo de WKAQ 580 y de toda la radio en Puerto Rico, ante el fallecimiento del locutor, colega de NotiUno, Yun Yun Echevarría. Yo me enteré esta madrugada cuando desperté porque tenía decenas de mensajes de texto de compañeros y de excompañeros. Yun Yun fue una voz de madrugada de años en NotiUno, trabajé con él cuando dirigí esa emisora, un tipo jovial, cumplidor, con un gran sentido del humor. Un buen locutor”, expresó Sánchez en su programa de radio.