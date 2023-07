Domingo Emanuelli refiere resolución del PFEI a recursos humanos de Justicia

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, confirmó que realizó un referido a la oficina de recursos humanos de la agencia que dirige por los señalamientos que se realizan en la investigación que determinó no designar un Fiscal Especial Independiente a Wanda Vázquez tras denuncias por supuesta paralización de casos.

Emanuelli confirmó en entrevista con NotiUno 630 que realizó un referido sobre lo desglozado en la investigación realizada por la exjuez y fiscal investigadora Crisanta González que surgió tras las denuncias de la fiscal Betzaida Quiñones quien alegó que bajo la secretaría de Wanda Vázquez en Justicia se ordenó paralizar investigaciones de los casos por asesinato del trapero Kevin Fret y Carlos Cotto Cartagena.

“Ayer yo referí eso a recursos humanos para que haga una evaluación de las determinaciones de la juez Crisanta González y me haga una recomendación”, expresó Emanuelli en la entrevista radial.

El secretario indicó que el referido es para que le digan qué acciones tomar con la conducta que haya observado la fiscal investigadora. Del mismo modo, Emanuelli indicó que la fiscal Quiñones continúa en sus funciones.

Sobre los documentos a los que tuvo acceso Quiñones mientras estaba en destaque en la oficina del representante Héctor Ferrer, este se limitó a indicar que se continuará analizando lo indicado en la conclusión de la investigación preliminar del FEI.

Además, fue enfático en que en ningún momento puso trabas a la investigación sobre ambos casos.

Por su parte, la fiscal Betzaida Quiñones no descartó que hubiese presión para que el PFEI determinara que no se designe un fiscal investigador para indagar en las denuncias que realizó en el pasado.

“Yo no quisiera pensar que en este país ocurran estas cosas pero lamentablemente de acuerdo a las expresiones que hecho anteriormente esas cosas sí ocurren”, expresó Quiñones también en la emisora radial.

“Yo no gano nada en decir todo esto, al revés yo me he buscado veinte mil quinientos problemas por esto mismo, en mis funciones como fiscal yo no gano nada anunciando y diciendo y querellándome contra todo esto y diciendo que sí, que hubo unos manejos que yo entiendo que no fueron regulares dentro del Departamento de Justicia dirigido por la licenciada Wanda Vázquez, yo no gano absolutamente nada, pero creo que el país se merece un Departamento de Justicia que sea transparente que sea honesto, que se dedique realmente a investigar los casos que surgen y a tratar de descubrir la verdad detrás de cada uno de los casos”, añadió Quiñones en entrevista con NotiUno 630.

En el día de ayer, el PFEI emitió una resolución donde se determinó no designar un Fiscal Especial Independiente a Wanda Vázquez tras denuncias de la fiscal Betzaida Quiñones sobre supuesta paralización de casos mientras estaba en el Departamento de Justicia.