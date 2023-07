María “Mayita” Meléndez renuncia a la delegación estadista en Washington D.C.

La exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez anunció su decisión de retirarse de su posición como delegada congresional debido a que se dedicará a atender su condición de salud.

Meléndez expresó en un mensaje escrito a través de sus redes sociales que llegó a la conclusión de dimitir del cargo tras conversaciones con su familia.

“Luego de mucho pensamiento y conversaciones con mis hijas, he tomado la difícil decisión de renunciar a la vida pública y en consecuencia a mi posición como delegada congresional. El camino que me trae hoy ante ustedes, los que han puesto su confianza en mi y el pueblo que me apoya, no ha sido fácil”, expresó Meléndez.

“Como todos ustedes saben, hace unos meses sufrí un percance de salud que ha cambiado mi ritmo de vida. A pesar de haber llegado a un punto donde me sentí con fuerzas y retomé mis labores, hoy mi cuerpo me dice otra cosa. Es por la infinita misericordia de Dios que estoy viva, por lo que debo hacer mi parte y concentrar mis energías en mi familia y sanación”, añadió.

La exalcaldesa fue hospitalizada en en el Centro Médico de Río Piedras a finales del 2022 y desde ese momento se ha encontrado en recuperación. En 2019, la líder estadista había sido diagnósticada con cáncer, pero luego de una operación, logró superar la condición.

Meléndez es una de las personas que en mayo del 2021 fueron elegidos para ser parte de la delegación congresional que se creó para buscar la estadidad para Puerto Rico en Washington D.C.

Actualmente, la delegación también ha sufrido otras bajas debido a que la delegada congresional Elizabeth Torres fue destituida por un caso que llevó el Departamento de Justicia al trribunal.