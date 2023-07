Activistas vandalizan megayate perteneciente a multimillonaria heredera de Walmart

Dos activistas de la organización ecologista Futuro Vegetal rociaron pintura contra un megayate en Ibiza para protestar contra la crisis climática.

Los activistas desplegaron una pancarta frente al megayate Kaos que leía “You consume, others suffer”, al asegurar que “son las personas que están en la cima de pirámide social, las que ponen la vida del planeta a su servicio y fuerzan a la gente a trabajar para sostener su sistema, explotando a los animales y destruyendo el territorio sin importar cuánto sufrimiento y muertes implique”.

Según numerosas publicaciones sobre yates, el Kaos pertenece a Nancy Walton Laurie, la multimillonaria heredera de Walmart.

Los dos manifestantes fueron detenidos por la Guardia Civil española el domingo por la mañana y se esperaba que fueran liberados el lunes, según Futuro Vegetal.

La acción se produjo luego de un acto similar el viernes, cuando el grupo pintó con aerosol un avión privado en el aeropuerto de Ibiza, lo que provocó que la pista se cerrara durante varias horas, dijo Futuro Vegetal.

“La acción pone el broche de oro a la campaña “Jets and Yachts, the party is over”, convocada por Extinction Rebellion Ibiza que exige la prohibición de los jets privados y el fin de las emisiones de lujo”, sostuvo Futuro Vegetal.

El grupo climático Extinction Rebellion (XR) también se comprometió a apuntar al 1% y dijo que quiere dejar en claro que “los ricos y sus actividades de ocio que desperdician recursos esenciales son un lujo que no podemos permitirnos”.