Patronos llegan al Campamento Santiago para ver el trabajo que hacen sus empleados como soldados

El evento Boss Lift 2023 de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) se llevó a cabo hoy en el Campamento Santiago en Salinas para que patronos conozcan de primera mano el trabajo que realizan sus empleados como soldados y aviadores cuando están en órdenes o servicio activo.

Más de 30 patronos de Puerto Rico llegaron para participar del evento.

“Estamos muy complacidos, porque luego de varios años sin realizar este evento pudimos invitar a los patronos de nuestros soldados y aviadores al Campamento Santiago. Para nosotros es sumamente importante que conozcan el trabajo de sus empleados dentro de la Guardia Nacional de Puerto Rico; que entiendan la misión de lo que es un ciudadano-soldado y que los apoyen en todo momento”, dijo el ayudante general de Puerto Rico, General de Brigada Miguel A. Méndez.

Durante la visita al Campamento Santiago, los patronos exploraron diferentes estaciones donde los soldados y aviadores llevaban a cabo demostraciones de diferentes ejercicios tácticos de combate. Los patronos también tuvieron la experiencia de viajar en un helicóptero Blackhawk UH-60, donde a su vez recibieron orientaciones sobre vuelo.

“Estos patronos han dado un paso importante hoy, porque significa que apoyan a sus empleados como miembros de la Guardia Nacional y por ende a nuestra organización. Queremos que se conviertan en nuestros promotores y defensores, y la mejor forma de lograrlo es mostrándoles lo que hacemos, cómo entrenamos y cuál es nuestra misión y filosofía de servir desinteresadamente a nuestro país”, añadió Méndez.

Entre los patronos que participaron en Boss Lift 2023 se encuentran Walmart de Puerto Rico, Universidad Ana G. Méndez, Techno Plastics, Holiday Inn, Chili’s, Escuela Hotelera de San Juan, NEOMED Center, UPS y Quest Diagnostics, además de varios municipios y agencias del gobierno estatal.

Boss Lift es un evento auspiciado por la organización de Apoyo a Patronos de la Guardia y la Reserva, mejor conocido como ESGR (por sus siglas en inglés de Employer Support of the Guard and Reserve). La misión clave de ESGR es llegar a los diferentes patronos que apoyan a sus empleados que son miembros de las fuerzas armadas.

Cada año, los 54 comités estatales de ESGR organizan eventos a nivel nacional y local que incluyen el Boss Lift y otras actividades educativas, ferias de empleo y ceremonias de reconocimiento.