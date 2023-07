Ciudadanos siembran mangles en La Parguera para restaurar el ecosistema de construcción ilegal

Con la misión de restaurar el ecosistema en el municipio de Lajas, el excandidato a la gobernación Eliezer Molina convocó una manifestación por la construcción ilegal sobre el mangle en la zona de La Parguera.

Asimismo, integrantes del Campamento Carey, junto a los manifestantes, sembraron 506 árboles y plántulas de mangle rojo que, según Molina, fueron rescatados de un lugar impactado. Las siembras fueron realizadas como parte del proceso de restauración del área.

Mientras tanto, agentes de la policía se encuentran en La Parguera por las manifestaciones que han transcurrido en la zona.

“No importa que el gobierno mande a toda la policía contra nosotros porque sabe que no tenemos armas, que no somos criminales, pero nosotros vamos a continuar porque los corruptos son así. Tratan de intimidar, tratan de que las personas crean que con la presencia de ellos pueden haber consecuencias, pero aquí no hay miedo. Aquí vamos a rescatar nuestro país una vez más”, enfatizó Molina a través de un video publicado en las redes sociales.

El excandidato exhortó a que la ciudadanía se una junto a sus familias a siembras como estas para proteger los recursos naturales y así las futuras generaciones puedan disfrutar del área.

Investigarán posibles crímenes ambientales en La Parguera

El senador por el distrito de Ponce, y presidente de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, Ramón Ruiz Nieves, realizará mañana una vista pública para atender el reclamo de los residentes de la Comunidad Especial Papayo en Lajas, por el alegado impacto ambiental, particularmente sobre los mangles, el estuario y las bahías bioluminiscentes.

“En el 2019, salió a la luz una controversia sobre el uso de $78,000 de fondos de la Oficina para el Desarrollo de las Comunidades (ODSEC) para la instalación de postes para suministro de energía eléctrica a 60 estructuras localizadas en el Monte Papayo de La Parguera. Esta es una montaña que colinda con la comunidad especial Papayo, que se encuentra a 850 metros de la Bahía Bioluminiscente de La Parguera. El proyecto de energización estuvo a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y se justificó porque era una inversión para garantizar viviendas dignas a los residentes del área identificada como comunidad especial, pero la instalación de postes para infraestructura eléctrica no es solo el problema. También hay construcción de pozos sépticos, caminos, calles en cemento, estructuras cerca de mangles y no hay un sistema para evitar que las aguas usadas lleguen al mar. En algunas de estas estructuras se han instalado hasta piscinas”, señaló el senador.

Ruiz Nieves añadió que en las construcciones en Monte Papayo, algunas de las que se utilizan para arrendamiento a corto plazo (por medio de la plataforma AirBnb), 163 pudieran ser invasiones ilegales, ya que la titularidad de los terrenos se desconoce y pudieran formar parte de la Reserva Natural La Parguera, protegida por leyes estatales y federales. Señaló que actualmente, la cantidad de estructuras la en controversia pudiera ser mayor, ya que se continúa con las construcciones y la instalación de contenedores o vagones para hospedaje.

En medio del debate por la titularidad de los terrenos, también se cuestiona la protección de los recursos naturales. Es conocido que la bahía bioluminiscente de La Parguera es una de tres existentes en el País. En los últimos años se ha levantado una alerta para la preservación de este recurso natural, compuesto de microorganismos que tienen la capacidad de generar bioluminiscencia y son vulnerables a las condiciones ambientales.

La Comisión de Desarrollo de la Región Sur señala otra situación a evaluarse: al finalizar la comunidad especial Papayo y colindante con la costa, la entidad CODREMAR construyó un muelle para uso de los pescadores comerciales con fondos asignados por la Asamblea Legislativa. Estas facilidades pasaron por medio de la Ley Núm. 61 del 23 de agosto de 1990 al Programa de Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera del Departamento de Agricultura al eliminarse CODREMAR, bajo la referida legislación. No es un muelle público, es para uso exclusivo de los pescadores para comercializar la pesca por lo que se le autorizó a la Asociación de Pescadores de Papayo a construir una verja para proteger la infraestructura y los equipos de trabajo en 1988. Sin embargo, el DRNA ordenó la remoción de la verja porque se encontraba en la zona marítimo terrestre. A consecuencias de esta acción, los pescadores se han visto afectados por robos y vandalismo a sus embarcaciones.

Para la vista pública de mañana, a celebrarse en la Villa Pescadores de Papayo a las 10:00 de la mañana, y están citados oficiales de la Junta de Planificación, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Municipio de Lajas, la Oficina Desarrollo Socioeconómico y Comunitarios, el Departamento de Agricultura y la Oficina de Gerencia de Permisos. Además se citaron a los ciudadanos Richard Santiago, en calidad de Presidente Asociación de Pescadores y Elizabeth Martínez, en calidad de Presidenta de Junta Comunitaria Comunidad Papayo.