Cierran la Acrópolis ante ola de calor que azota el sur de Europa

NICOSIA, Chipre (AP) — Turistas malhumorados lamentaron el cierre temporal de la Acrópolis de Atenas el viernes luego que las autoridades griegas cerraron las puertas del monumento mundial entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, en medio de una ola de calor que sigue azotando el sur de Europa.

Personal de la Cruz Roja entregó botellas de agua a los turistas que aguardaban en largas filas con la esperanza de que volvieran a abrir las puertas y pudieran subir los escalones hacia el templo del Partenón mientras se pronosticaba que la temperatura superara los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en la capital griega.

Algunos visitantes se dijeron frustrados debido a que no estaban al tanto del anuncio de último momento de las autoridades griegas sobre el cierre de la Acrópolis al mediodía. Un turista dijo que estaba decepcionado porque su crucero zarpaba en las próximas horas.

“Incluso compré un boleto de 50 euros para saltarme la fila para entrar y no pude entrar al lugar”, dijo Héctor, de México, a The Associated Press.

Otros que lograron entrar antes del cierre estaban eufóricos a pesar del calor, como Sylvia, de Colombia, quien dijo que acudió preparada.

“Tenemos agua y tenemos algunos ventiladores”, dijo a la AP. “Y creo que siempre es una experiencia increíble estar aquí”.

La coordinadora de la Cruz Roja, Ioanna Fotopoulou, dijo que los paramédicos en el sitio brindaron primeros auxilios a varios turistas que mostraban síntomas de deshidratación y presentaban mareos.

En España, la gente abarrotó las playas aprovechando que el país disfruta de un breve respiro de su segunda ola de calor del verano.

Aemet, la agencia de meteorología de España, anunció que se tiene previsto que empiece otra ola de calor el domingo, y que habrá temperaturas aún más altas.

En Italia, el ministro de Salud del país pidió el viernes a los residentes de 10 ciudades, desde Bolonia hasta Roma, que evitaran estar en exteriores bajo el calor de mediodía debido a las temperaturas extremas. La misma advertencia se emitió para otras cinco ciudades de Sicilia, Cerdeña y Puglia para este fin de semana.

En la isla de Chipre, al sureste del mar Mediterráneo, la gente se agolpaba bajo los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores a toda potencia, ya que se preveía que las temperaturas del mediodía en el interior alcanzaran los 43 grados Celsius (110 grados Fahrenheit).

Los periodistas de The Associated Press Ciaran Giles en Madrid, Colleen Barry en Milán y Jan M. Olsen en Copenhague contribuyeron a este despacho.