Denuncian falta de interés del Gobierno para atender temas de seguridad y desplazamiento de comunidades en calle Loíza

La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que preside el senador, José A. Vargas Vidot, realizó hoy, jueves, una vista pública en la que se dialogó sobre la seguridad, acceso a la vivienda y el desplazamiento en la comunidad de la Calle Loíza y Machuchal.

“Esta vista debe de convertirse en un inventario de estrategias, precisamente, ante la insensibilidad de las autoridades que consistentemente se ausentan o cuando están presentes toman muy poco [en cuenta] a la comunidad”, expresó Vargas Vidot.

Esta audiencia responde a la Resolución del Senado 77 que propone se investiguen los diversos problemas y amenazas que afectan la sostenibilidad y desarrollo de las comunidades. Para atender el tema la comisión citó a deponer a la Policía Municipal de San Juan; la Oficina de Gerencia de Permisos del Municipio de San Juan; el Municipio de San Juan; el Instituto de Cultura Puertorriqueña y Discover Puerto Rico (DMO).

Cabe destacar que las agencias citadas se excusaron de los trabajos, a lo que acto seguido el senador denunció la falta de interés que existe en el Gobierno para atender temas de viviendas seguras y desplazamientos. El DMO además explicó, en su excusa, que no tienen inherencia sobre el asunto.

Por otra parte, quienes estuvieron presentes en la vista fueron Tania Moscoso de la Asociación Residentes Machuchal Revive; Raquel T. Diaz Rosario residente de la calle Loíza; Pedro M. Cardona Roig, Planificador y Arquitecto Urbanista y Amaury Rivera, Líder Comunitario del Condado; entre otros residentes.

El líder comunitario, Amaury Rivera expresó que “conozco de primera mano los retos que enfrenta la comunidad de Machuchal y Calle Loíza… he sido testigo de la dejadez, incompetencia y maltrato que han recibido a través de los años. Se de reuniones pautadas con el municipio [de San Juan] donde se cancela el mismo día porque al representante se le olvidó de la reunión dejando a los participantes en espera de seguimiento”.

Por su parte, Tania Moscoso durante su alocución expresó varias ideas para atender el tema como “que esta Asamblea Legislativa establezca mecanismos para reconocer que las comunidades estamos en riesgo; que generen legislación para que podamos ser declaradas comunidades vulnerables y se apruebe proveernos formas de autodefensa y protección. Además, necesitamos se derogue una ley del 2018 que nos declara un distrito gastronómico y cultural. Entendemos que de esta forma podemos enfrentar el plan de desplazamiento masivo, que como sabemos, tiene nombre”.

A su vez, el planificador Cardona Roig explicó que “en este contexto tenemos una densidad comercial tóxica. Cuando se superan lo que son los límites razonables de actividad comercial se empieza a causar unos impactos a terceros que comprometen la intimidad, la estabilidad, la seguridad y otros aspectos… en la medula de esto está un problema muy grande que no está haciendo atendido que son los alojamientos a corto plazo. Los alojamientos a corto plazo son actividades comerciales, pero como se disfrazan bajo el manto de actividades residenciales no se mide correctamente y eso hace que los conflictos que vive la comunidad no puedan ser analizados”.

Otra de las deponentes, residentes de la calle Loíza, Raquel Díaz Rosario manifestó que “es crucial abordar de manera urgente la problemática del desplazamiento y el deterioro de la calidad de vida que afecta a nuestra comunidad. En este sentido, es imperativo establecer una moratoria en la otorgación de permisos para negocios de entretenimiento y la conversión de propiedades en alquiler a corto plazo. Esta medida permitirá hacer frente a la crisis que se vive en la comunidad de la calle Loíza”.

Tras escuchar todos los reclamos y las preocupaciones de los que participaron de la audiencia, el senador Vargas Vidot expresó “yo aspiro a lo que podamos hacer aquí y lo que podamos desarrollar a partir de aquí, sea beneficioso para que esos reclamos de ustedes no solamente tengan impactos positivos en cambios como ustedes los demandan; si no también sean como ustedes han planteado, una lección que prevenga que en otros lugares”.