España sufre para dormir al inicio de una ola de calor en el sur de Europa

BARCELONA (AP) — España pasó una dura noche de calor el miércoles, dentro de un incremento progresivo de las temperaturas antes de lo que se esperaba fuera un tórrido fin de semana en el sur de Europa.

La agencia española de meteorología (AEMET) indicó que los termómetros podrían alcanzar los 45 grados Celsius (113 Fahrenheit) en el sureste de la Península Ibérica, que estaba en alerta por calor extremo. El lunes se alcanzaron los 45 grados en la localidad de Loja, cerca de Granada, al inicio de una ola de calor que complicaba el descanso nocturno en todo el país.

Unas 100 estaciones meteorológicas registraban temperaturas de al menos 35 grados C (97 F) desde las 06:00 de la mañana del miércoles, indicó el meteorólogo de AEMET Rubén del Campo.

Se esperaba que la temperatura remitiera en general el miércoles con la llegada de vientos frescos del norte y el este, salvo en el sureste y sur de Andalucía, donde vientos cálidos desde el interior subirían las temperaturas de forma considerable, indicó Del Campo.

Aunque la Península Ibérica podría recibir algo de alivio en los próximos días, otros países europeos parecían encaminarse a un duro fin de semana.

En Italia, 10 ciudades activaron la alerta para ancianos y otras personas vulnerables, desde Bolzano, en el norte, y hacia Bolonia, Florencia y Roma más al sur. Se esperaba que la isla de Cerdeña alcanzara los 40 C (104 F).

Las temperaturas también empezaban a subir en Grecia, donde la previsión era que la ola de calor llegara a los 44 C (111 F) en algunas partes del país en los próximos días. Las autoridades prohibieron la entrada a bosques y reservas naturales para reducir el riesgo de incendios forestales y los municipios abrían espacios con aire acondicionado en edificios públicos para que la gente se refugiara del calor.

El Ministerio griego de Agricultura restringió el transporte y las horas de trabajo de animales como caballos y burros que daban paseos en zonas turísticas durante la ola de calor. Los animales de trabajo no podrían operar entre el mediodía y las 17:00 en días en los que las temperaturas estuvieran entre 35 y 39 C (de 95 a 102 F) a la sombra, y no podrían trabajar a ninguna hora en días en los que la temperatura superase esa horquilla.

Los científicos señalan que las muertes relacionadas con el calor se dispararon en Europa en 2022, que fue el año más cálido jamás registrado en España. Se espera que la región mediterránea registre un aumento de las temperaturas más rápido que muchas otras zonas del planeta debido al cambio climático.