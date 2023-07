Cerca de 30 viviendas en el Monte Papayo de Lajas no tienen permisos

Durante una Vista Ocular en el Monte Papayo en Lajas, se atendió el reclamo de los residentes de las comunidades lajeñas, quienes denunciaron un desarrollo desmedido sin permisos ni planificación adecuada. Se descubrió que más de 30 viviendas fueron construidas sin ningún tipo de autorización por parte de la Junta de Planificación o las agencias pertinentes.

El senador Ramón Ruiz Nieves afirmó a Metro Puerto Rico que: “Aparentemente en las edificaciones que se han dado allí, ninguna tiene permisología por lo que expresaba el departamento de la junta de planificación, pero sí levanta preocupación que siendo un proyecto que no tiene regulaciones, que no ha sido planificado, que no ha sido construido la Oficina para el Desarrollo de las Comunidades (ODSEC) brindara el dinero concerniente para colocar la infraestructura de energía eléctrica y de acueducto a un proyecto que no es de un proyecto de interés social”.

Aseguró que uno de los principales problemas identificados durante la inspección fue el corte de mangles y la disposición inadecuada de aguas usadas y aguas negras, que han afectado los ecosistemas locales, incluyendo las bahías bioluminiscentes. Pescadores de la zona también expresaron su preocupación por el derrame de aguas residuales en la bahía, lo cual ha tenido un impacto negativo en la pesca.

Es conocido que la bahía bioluminiscente de La Parguera es una de tres existentes en el País. En los últimos años se ha levantado una alerta para la preservación de este recurso natural, compuesto de microorganismos que tienen la capacidad de generar bioluminiscencia y son vulnerables a las condiciones ambientales.

“El propósito de la vista era atender un reclamo comunitario sobre el impacto ambiental en el Monte Papayo en Lajas, que se consideraba una reserva natural. Sin embargo, se ha llevado a cabo un desarrollo sin control, sin planificación y sin los debidos permisos. Además, se ha trasladado la infraestructura de energía eléctrica y acueducto de un proyecto colindante a este lugar, sin ninguna justificación”.

El senador señaló que la Junta de Planificación dijo que no existen querellas o proyectos presentados ante el de cambio de zonificación o aprobación de proyecto a construirse en la zona.

Además, explicó que en la comunidad hay “un grupo que reclama la atención inmediata sobre el impacto ambiental y otro grupo, que defiende que se sigue yendo los pedazos de terreno del monte, de los cuales ellos tienen un beneficio directo, porque muchos de ellos invadieron este monte”.

La líder comunitaria Isabel Martínez, presidenta de la Junta Comunitaria de la comunidad Papayo, resaltó que el impacto en el Monte Papayo se ha convertido en un proyecto social en lugar de un proyecto de conservación. La Junta de Planificación manifestó su preocupación por la falta de presentación de proyectos y cambios de zonificación en la zona.

Ante esta situación, se espera que la Junta de Planificación evalúe la zonificación y determine si las viviendas construidas cumplen con los reglamentos establecidos. Asimismo, se espera que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tome medidas para remediar los daños causados al manglar y a las áreas protegidas. Además, se solicita la pronta remoción de los campers y una adecuada disposición de aguas residuales.

El senador Ruiz Nieves concluyó: " Descansamos ahora en el departamento de recursos naturales y en la Junta de Planificación que nos puedan certificar como van a atender los recursos naturales para sacar los campers que colocaron en los manglares. Número dos, ¿qué atención va a ser el departamento de exigir lo referente a la disposición de aguas usadas o sanitaria?. Y número tres, la Junta de Planificación, tiene que hacer su análisis y evaluación de determinar si la construcción que se ha llevado allí cumple con los códigos o los reglamentos y si caben en el distrito de zonificación que contiene la montaña”.