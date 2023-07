Precaria situación en especialidad de pediatría en Puerto Rico

Una encuesta a 359 pediatras generales en Puerto Rico, desarrollada por líderes de los cinco gremios de pediatras, reflejó la precariedad que acecha a esta especialidad médica desde hace décadas, como el pluriempleo que asumen a causa de la falta de remuneración justa por los planes médicos.

Los resultados del estudio arrojaron que el 75 % de los pediatras encuestados son mayores de 50 años y que el 71 % de estos especialistas llevan más de tres décadas en la práctica privada, presentó la doctora Yasmín Pedrogo Rodríguez, de la Academia Americana de Pediatría. Asimismo, el 28 % de los encuestados contestó que trabajan en más de dos pueblos y solo el 47 % cuenta con un plan de retiro estructurado.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el cardiólogo Carlos Díaz Vélez, sostuvo que “no se les ha dado el tratamiento que merecen estos compañeros”. Pedrogo Rodríguez resaltó la estadística de que 252 encuestados — cuya mayoría es mayor de edad — tienen prácticas privadas como contratistas independientes y que 236 trabajan a tiempo completo, lo que reduce la probabilidad de que puedan reducir su jornada de trabajo y le hereden la práctica a otro pediatra, expresó.

Otro hallazgo fue que el 50 % de los pediatras encuestados opinaron que los planes médicos son la mayor barrera para sus prácticas.

“Ha sido nuestra insistencia de que los planes médicos controlan y mantienen el control de salud a sabiendas del gobierno e instituciones que tienen que responder al país”, denunció Díaz Vélez.

El pediatra Gerardo Tosca Claudio, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, expuso que “a su desventaja” los pediatras son “exclusivamente” de los planes médicos comerciales, cuyas tarifas son menores que en el plan de salud del Gobierno de Puerto Rico. El galeno criticó que los planes médicos “suben primas, suben deducibles de los pacientes, pero no suben la remuneración hacia los médicos como tal”.

Merma de pediatras de cara a aumento en demanda

La vicepresidenta de la Academia Americana de Pediatría, la pediatra nefróloga Nilka de Jesús González, por otro lado, amplió sobre la merma de la comunidad de pediatras y la dificultad de obtener citas de evaluación para niños o adolescentes, a causa de la falta de personal.

Según Tosca Claudio, hay alrededor de 700 médicos activos, comparado con los mil que se reportaron en 2011, cuando la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría publicó el “Estudio del Perfil del Pediatra 2011″.

De los cuatro programas de residencia disponibles — el Hospital Municipal de San Juan, el Hospital Pediátrico, el Centro Médico Episcopal de San Lucas y el Puerto Rico Children’s Hospital —, se gradúan alrededor de 28 estudiantes anualmente, cuya mayoría realiza las subespecialidades fuera de la isla, expresó el presidente de la Sociedad.

No obstante, Pedrogo Rodríguez insistió que la raíz del problema recae en retener a esos egresados para practicar en Puerto Rico, cuando las circunstancias no son alentadoras. “La causa [del problema] es que el número de pediatras graduados no tiene las herramientas para montar una práctica en Puerto Rico que sea viable para dar servicios de pediatría general”, planteó.

A raíz de la falta de pediatras, expresó Díaz Vélez, se acude a los médicos primarios o generalistas, pese a que no están especializados en cómo tratar las condiciones mentales o físicas que pueden padecer los niños y adolescentes. De Jesús González abundó que, en la práctica pediátrica, estas condiciones se atienden con medicina preventiva, que no se cubre por los planes médicos comerciales.

Asimismo, Tosca Claudio dijo que, cuando son tratados por médicos no especializados en pediatría, pueden diagnosticar incorrectamente y provocar un retraso en el tratamiento del paciente. Los galenos también recalcaron que, en temporada de regreso a clases, apenas hay menos de diez pediatras que vacunan, porque la baja remuneración no permite cubrir el gasto de la medicina y la operación para administrarla en sus prácticas.

Díaz Vélez hizo un llamado al Comisionado de Seguros de Puerto Rico a que se revisen anualmente las tarifas de los médicos. “El costo de vida aumenta y las tarifas no han aumentado. Si comparas, vamos para atrás. Estamos por debajo de lo que la gente se merece a base del costo de vida”, manifestó.