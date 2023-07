“Hay descentralización”, asegura la nueva secretaria de Educación

A menos de 24 horas de asumir la secretaría del Departamento de Educación, Yanira Raíces, indicó que el proceso de descentralización de la escuelas del país está encaminado.

“Ya hemos empezado ese proceso, pero como todo hay que montar un plan, hay una orden ejecutiva y nos estamos reuniendo. Mañana estoy en una reunión con el Comité de Descentralización. Pero como superintendente ya había comenzado a hacer un ejercicio en la región educativa para poder solicitar esa descentralización a ese comité. He tenido reuniones con Chris Soto, que es el ayudante del secretario federal de Educación, Miguel Cardona”, dijo Raíces en su primera entrevista concedida al programa Primera Pregunta de Telemundo.

“Ya hay unas cosas que están encaminadas para la descentralización, yo las voy a continuar en una línea de tiempo y vamos a comenzar un proceso, que ya comenzó, escalonado”, aseguró.

Sin embargo, Ángel Toledo López, cuyo nombramiento como secretario del Departamento duró seis días, había adelantado que para agosto no se esperaba que iniciara la descentralización de las escuelas. El nombramiento de Toledo López fue retirado por el gobernador Pedro Pierluisi luego de la controversia generada por polémicos comentarios realizados en la red social Twitter y que el Senado se autoconvocara para atender los nombramientos aunque se anticipaba que no contaría con los votos de los legisladores.

Asegura que fondos disponibles serán utilizados

A preguntas del periodista Rafael Lenín López, Raíces no afirmó ni negó que la sorpresiva salida del exsecretario Eliezer Ramos respondiera a la no utilización de fondos federales que se vencen en septiembre. Ayer Metro reveló que el gobierno de Puerto Rico aún no ha utilizado el 47% de la asignación federal para la segunda fase del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, en inglés) por la pandemia. El dinero no utilizado debe devolverse el próximo 30 de septiembre. El dato consta en el portal oficial del Departamento de Educación federal actualizado al 31 de mayo pasado.

La nueva secretaria adelantó que los próximos días sostendrá una reunión con la Oficina de Asuntos Federales para hablar sobre los fondos. “Todos los fondos que yo tenga disponibles y yo los pueda utilizar van a ser utilizados para los componentes ya sean de gobernanza o infraestructura o académica”, aseguró quien cuenta con dos décadas de servicio en el Departamento.

No contempla ampliar las escuelas chárter

Por otra parte, Raíces expresó que no contempla la ampliación de las escuelas alianzas o chárter, aunque la legislación dispone para un 10% de las escuelas del país. Indicó que actualmente hay tres escuelas bajo el modelo y que su visión va dirigida a mantenerlas.

“Mi visión en estos momentos es mantener las escuelas charter como están actualmente, que sigan los protocolos y los procedimientos de la solicitud”, dijo.

Por otra parte no prevé que haya cambios en el currículo, sino dejar que se implemente la revisión actual para ver las necesidades. Explicó que las revisiones se realizan entre seis a 10 años.

Abierta a que se amplíe el término del secretario de Educación

De igual manera, Raíces se mostró abierta a que el término de un secretario pueda ser extendido quizás a seis u ocho años.

“Un secretario de cuatro años es un tiempo limitado, no obstante hay que remirar y esto hay que llevar consulta. Recuerda cuando tuvimos el Plan Decenal que se estaba remirando esa posición para ver, así que son cosas que hay que evaluar”, manifestó.