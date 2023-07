Cámara cita a Eliezer Ramos para que explique su salida de Educación

La Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes, citó al exsecretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para que explique las razones por las cuales renunció a su cargo en el Departamento de Educación (DE).

“Nuestro interés es sostener un diálogo sosegado con usted para clarificar las circunstancias específicas que provocaron su abrupta salida. El país merece respuestas. Le concedemos un tiempo razonable de quince (15) días para que pueda recopilar la información necesaria para sostener esta conversación, en preparación para transicionar a una vista pública en la Comisión de Educación con el propósito de que todos sus integrantes puedan realizar escrutinio riguroso sobre estos eventos”, lee la carta de parte de la Cámara de Representantes.

El pasado 30 de junio, el gobernador Pedro Pierluisi, anunció la renuncia de Ramos Parés a su cargo de secretario del DE tras un año y cuatro meses desde su confirmación.

“A nombre del pueblo de Puerto Rico agradezco al Lcdo. Eliezer Ramos Parés el servicio desprendido y comprometido a cargo del Departamento de Educación desde abril de 2021. Durante este periodo de tiempo el Lcdo. Ramos Parés encaminó, entre otras iniciativas, la revisión curricular en el Departamento, el establecimiento de un programa de horario extendido en más de 500 de nuestras escuelas, la debida atención al rezago causado por la pandemia del covid-19, la reparación de columnas cortas en 604 escuelas y el aumento en los ofrecimientos vocacionales a nuestros estudiantes”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.

Sin embargo, Ramos Parés confirmó los rumores de que no se fue del DE por voluntad propia, a la periodista Sandra Rodríguez Cotto en su blog ‘En Blanco y Negro’ y al medio “Ey Boricua”. El funcionario confirmó al medio que el pasado 30 de junio recibió dos cartas, una de renuncia y otra de destitución y se le dio a escoger una.

Al preguntársele si renunció por haberse negado a firmar algún contrato este no entró en en detalles y le aseguró al medio que fue honesto en sus decisiones en el Departamento de Educación y que no tenía participación en las decisiones de la Junta de Subastas.

“Yo preguntaba si ya algo había salido a Subastas, y me indicaban sí o no, pero yo nunca incidí en eso. Eso siempre fue así. No tuve nada que ver con los contratos ni subastas”, expresó.

Por otro lado, Ramón Parés, aseguró que luego de su renuncia recibió múltiples mensajes de agradecimiento por su labor por parte de personas de todas las ideologías políticas.

“Esto ha sido un proceso bien intenso, pero a la misma vez, bien gratificante por las muestras de respeto y de apoyo que hemos recibido de tantas personas. Eso ha sido lo más reconfortante porque demuestra que se vio que hicimos bien el trabajo”, expresó.

Ramos Parés fue confirmado por el Senado el 16 de febrero de 2022 luego de varios intentos infructuosos del gobernador por llenar secretaría de Educación. Al momento de ser confirmado, aseguró que trabajaría “incansablemente para lograr una educación de primera y equitativa para todos los niños y jóvenes de Puerto Rico”.

Ramos Parés fue secretario de Educación interino por siete meses antes de ser designado en propiedad en noviembre de 2021.

El presidente del Comité Ejecutivo de la Iniciativa de Desentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR), Juan Carlos Blanco, también agradeció la disponibilidad y labor de Ramos Parés.

“Agradecemos la labor y el compromiso del Lcdo. Eliezer Ramos Parés durante su gestión como Secretario del Departamento de Educación. Reconocemos particularmente su compromiso con la ciudadanía y, más importante, con la educación en Puerto Rico. Los trabajos del Comité Ejecutivo de IDEAR continúan enfocados en nuestra encomienda de transformar el sistema educativo en beneficio de todos nuestros estudiantes y comunidades, y en la ejecución del plan de trabajo establecido para cumplir con esta responsabilidad”, expresó en declaraciones escritas.