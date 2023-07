Sigue viva la posibilidad de volver a someter el nombramiento de Ángel Toledo López a Educación

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estará sometiendo hoy el varios nombramientos, incluyendo a quien ocupe la silla en el Departamento de Educación luego de que la pasada semana se colgara al secretario designado Ángel Toledo López.

La secretaria de la gobernación Noelia García Berdales, confirmó que el nombre de Toledo López aún está bajo el análisis del ejecutivo.

“El gobernador analiza ese nombramiento todavía”, contestó la secretaria de la gobernación a preguntas del periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320.

“Durante el día de hoy, el gobernador va a dejar claro cuáles son los nombramientos que va a estar resometiendo y hoy sabremos cuál va a ser la decisión del gobernador, esto no va a esperar un día más porque el gobernador está consciente y comprometido con la estabilidad del Departamento (de Educación). En el día de hoy el departamento no está descabezado, el subsecretario está al mando de la agencia pero de todas maneras la importancia de que el departamento esté bien atendido sabemos que es prioritaria”, añadió en la entrevista.

García Berdales también defendió el nombramiento por parte de Fortaleza a Toledo López asegurando que tiene el “bagaje” para la transformación de la agencia encargada del sistema público del país.

Sobre los nombres que están sonando para dirigir el Departamento de Educación, la funcionaria no quiso comentar ya que aseguró hoy se conocerá el nombre de quien estará al mando de la agencia.

La semana pasada luego de recibir críticas por unos comentarios que realizó en la red social Twitter en el año 2013, el nombramiento de Toledo López fue colgado por el Senado de Puerto Rico en una sesión extraordinaria que convocó el presidente del cuerpo, José Luis Dalmau.

¿Qué decían los tuits?

“Desde la gran nación opino que me importa poco quien gane las posiciones de VP del PNP siempre que venga a trabajar por el PNP”

“A suponer que alguien entendió lo que dijo Alejandro. ¿Me lo pueden explicar? Es que yo también estaba dormido al lado de Sila y Carmen Yulín”

“He concluido que AGP está en drogas, además de su idiotez común, que la economía está mejor que hace un año”

“The only difference between McDonald’s and the goverment of Puerto Rico is that McDonald’s has only one clown running the show”

“La obra de Alejandro (García Padilla) es llevar la economía al nivel de estiércol de manera que la mejoría más insignificante al final parezca un logro”

En entrevista con WKAQ, Toledo López, aceptó que estos mensajes fueron escritos por este pero aseguró que ha tenido una “evolución” en su forma de expresarse sobre el trabajo de los funcionarios que no son del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“No, claro que no. Uno evoluciona y mira las cosas desde su justa perspectiva. Igualmente en esa misma cuenta en años mucho más recientes aplaudí la gestión de la alcaldesa Julio (Nazario, de Loíza), aplaudí la gestión del hermano del gobernador García Padilla en Coamo, aplaudí la gestión del alcalde de Peñuelas que todos son del Partido Popular porque hicieron su buena gestión”, expresó.