Legisladores del PNP piden al gobernador que vete las enmiendas al Código Electoral

La conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó de manera unánime este lunes, que el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia vete las enmiendas al Código Electoral, para lo cual se expusieron tres razones principales.

“La conferencia legislativa constituida hoy del otro partido por voto unánime le pidió al gobernador que vetara ese proyecto”, dijo Thomas Rivera Schatz, portavoz de la minoría del PNP, en conferencia de prensa.

Rivera Schatz denunció que el nuevo código electoral que promueven busca limitar el derecho al voto, particularmente a las personas de 60 años o más, restringiendo su capacidad de votar por adelantado por correo. Además, sostuvo que pretenden reducir las categorías de votos ausentes.

En términos de legalidad, Rivera Schatz señaló que el código electoral vigente y el proyecto del Senado 909 respetaban todas las decisiones del Tribunal Supremo y las determinaciones de la Corte Federal en temas electorales, algo que, según él, no ocurre con el nuevo código electoral.

En otro orden de ideas, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, portavoz de la minoría del PNP en la Cámara de Representantes, afirmó que le pidieron al gobernador que no cite una sesión extraordinaria para el proyecto para enmendar el impuesto al inventario, asegurando que están trabajándolo. Méndez Núñez habló también de la necesidad de aprobar el proyecto contributivo en la próxima sesión.

La semana pasada, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, pidió al gobernador que firme las enmiendas al Código Electoral.

Gobernador podría vetar el Código Electoral

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió la semana pasada que, si las enmiendas al Código Electoral incluyen cambios en la edad para solicitar el voto por correo, no tendrá su apoyo.

“Le pedí a la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo y al comisionado electoral alterno (Edwin Mundo Ríos) del PNP que me den su parecer en cuanto a estas enmiendas. Estoy seguro que también los portavoces en Cámara y Senado me van a dar su parecer. Pero de entrada repito algo que ya dije: una de esas enmiendas está totalmente reñida con mi criterio, que es la enmienda que aumenta la edad para uno poder votar por correo a 80 años, no. Yo claramente favorezco que se les permita a los votantes, particularmente, los que tienen 60 años o más votar por correo. Eso es algo que se está haciendo en un sinnúmero de jurisdicciones y lo que se hace es facilitar el voto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Mencionó que no tiene problemas con establecer restricciones adicionales a través de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) o enmendar el periodo para solicitar el voto por correo.

“Pero, de entrada, el cambio en la edad les digo que eso por sí ya, va a causar un veto de mi parte. De las otras enmiendas, voy a recibir el insumo”, mencionó.