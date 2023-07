Anuncian apertura de matrícula para el Programa de Asistente de Mecánica de Aviación

One Stop Career Center of Puerto Rico, una organización sin fines de lucro afiliada a Unidos US, en conjunto con el Instituto de Aeronaútica y Aeroespacial de Puerto Rico, una entidad adscrita a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, abrió un nuevo período de inscripción para el Programa de Asistente de Mecánica de Aviación, conocido como el Apprenticeship Program: Pre-Apprenticeship Phase I.

“Este proyecto desarrollará en los estudiantes competencias relevantes para la industria aeronáutica y otorgará un certificado de horas contacto, desarrollado en alianza con Lufthansa Technik Puerto Rico”, lee el comunicado.

El programa constará de tres sesiones académicas de un año cada una, comenzando en agosto de 2023, enero de 2024 y agosto de 2024, respectivamente. Los cursos se impartirán de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. y permitirán a los participantes adquirir conocimientos y habilidades prácticas básicas en áreas relacionadas con la inspección, el mantenimiento y la reparación de aeronaves.

“Los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir el adiestramiento directo por parte de una facultad altamente cualificada, puesto que, nuestros recursos son personas con alta experiencia en la industria del mantenimiento y reparación de aeronaves”, expresó el doctor Irvin J. Balaguer Álvarez, director del Departamento de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UPR en Aguadilla.

Además, los participantes recibirán habilidades de empleabilidad y apoyo directo. Una vez completadas las horas contacto requeridas, serán entrevistados y evaluados por Lufthansa Technik Puerto Rico para tener la oportunidad de realizar una práctica de formación laboral en sus instalaciones como Asistentes de Mecánica de Aviación.

Carmen Cosme, directora ejecutiva de One Stop, resaltó la importancia de la colaboración de todos los componentes necesarios para el éxito del programa. La integración de la academia, la contribución de los empleadores y el respaldo del gobierno y las organizaciones sin fines de lucro son fundamentales para proporcionar las herramientas necesarias y fortalecer los esfuerzos para el desarrollo de una fuerza laboral sólida en Puerto Rico.

“La integración de la academia, la aportación de los patronos, y el respaldo del gobierno y las organizaciones sin fines de lucro son vitales para proveer las herramientas que se necesitan y así podamos redoblar los esfuerzos para el desarrollo de una fuerza laboral sólida en Puerto Rico”, dijo Cosme.

El programa se ofrece de forma gratuita y los interesados deben cumplir con ciertos requisitos, como tener 18 años o más, ser bilingüe y presentar diploma de escuela secundaria y transcripción de créditos, entre otros, según se informa en un comunicado oficial.

La oportunidad de estudiar Asistente de Mecánica de Aviación se llevará a cabo a través de One Stop Career Center y el Programa Avanzando 2 Good Jobs, una iniciativa subvencionada por la Administración de Desarrollo Económico de Estados Unidos, en colaboración con la UPR de Aguadilla y Lufthansa Technik.

Para obtener más información sobre este programa, los interesados pueden contactarse por correo electrónico a a2gj@onestopcareerpr.org o llamar al teléfono (787) 881-2951. También pueden visitar la página de Facebook de One Stop Puerto Rico: https://www.facebook.com/onestoppuertorico/.