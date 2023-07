Edwin Prado envía moción al Tribunal Federal para evitar su testimonio en caso contra Félix Verdejo

Tras haber sido mencionado en varias ocasiones durante el juicio que se lleva cabo contra el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de la joven Keishla Rodríguez en el Tribunal Federal, el licenciado Edwin Prado Galarza radicó una moción para no ser citado a testificar.

El documento firmado por Prado Galarza pide: “anular una citación para mi testimonio y una orden de protección para evitar divulgación de información confidencial cubierta por el privilegio abogado-cliente”.

Abogado Edwin Prado radica moción para anular la citación de la defensa de Félix Verdejo. El letrado ha alegado que no fue citado conforme a derecho x q el subpoena se le entregó a una persona no autorizada. @tele11PR pic.twitter.com/Ps9i3oSiJN — Melissa Correa (@melissaivelise) July 8, 2023

Además, el licenciado indica que sus “intereses de privacidad superan la presunción de acceso público”.

El nombre del abogado surgió durante el testimonio de Luis Cádiz, principal testigo de la Fiscalía, y coacusado en el asesinato de Keishla Rodríguez.

Según ha indicado Cádiz en varias ocasiones durante el proceso, Prado lo instruyó a mentirle a las autoridades federales para que todo el peso de la culpa del asesinato de Keishla Rodríguez cayera totalmente sobre Verdejo.

“¿Entonces, el 30 de abril usted pidió $25,000 a Verdejo por ese delito?”, preguntó la Defensa.

“En ese momento hablé con Prado y él me dijo que le preguntara eso, pero en ningún momento se habló de eso. En ese momento, cuando hablé con Prado, las palabras de Prado fueron que tuviera cuidado porque (Verdejo) me iba a chotear y yo me asusté”, indicó, nuevamente implicando al abogado.

“Mentí porque Prado me había dicho que ocultara las cosas para echarle la culpa a Félix”, añadió Cádiz.

“¿Usted esperaba un pago por el crimen?”, preguntó González.

“No puedo decir que estaba esperando algo porque durante el plan nunca se habló de eso. Sus palabras (las de Verdejo) fueron ‘hablamos de eso luego’, no hablamos de pago”, señaló el testigo estrella de la Fiscalía, aunque se contradijo al indicar con anterioridad que sí le había insinuado a Verdejo algún tipo de remuneración por el asesinato.

No se tiene claro si el reconocido abogado será objeto de alguna investigación con respecto a las declaraciones del coacusado.