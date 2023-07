Muestran video de bote pasando por debajo del Teodoro Moscoso en caso contra Verdejo

Un video donde se visualiza un bote privado transitando por debajo del puente Teodoro Moscoso a solo minutos después de que Cádiz, testigo estrella de la Fiscalía, y Verdejo presuntamente lanzaran el cuerpo de Keishla Rodríguez a la laguna San José, fue el protagonista del testimonio vespertino del testigo.

El testigo estableció durante su testimonio que el día de los hechos fueron tres las veces que la Dodge Durango color negra propiedad de Verdejo transcurrió por el puente, pero fue durante la segunda vez que pasaron por el puente cuando Verdejo se lanzó al agua para asegurarse que el cuerpo de Keishla Rodríguez se sumergiera por completo en una zona de la laguna de apenas unos 4 a 5 pies de profundidad.

Cádiz aseguró además que no se percató del navío mientras discurría por debajo del puente y que dejó de tener contacto visual luego de que Verdejo presuntamente se lanzó al agua.

La Defensa argumenta que el bote pasó por debajo del puente mientras Verdejo presuntamente estaba en el agua intentando hundir el cuerpo de la víctima ya que el mismo no se sumergía por completo.

Cádiz también aceptó que se molestó con su representante legal, Edwin Prado, luego de que el abogado realizara declaraciones en varios noticiarios y programas de chismes sobre la decisión del coacusado de cooperar con la Fiscalía. Esto, según explicó, atenta contra su seguridad en la cárcel.

También salió a relucir que Cádiz formó parte de la organización carcelaria Los 27 durante el cumplimiento de una condena federal previa bajo cargos de drogas y armas.

El testigo aseguró que miembros de otra organización carcelaria, esta vez Los Ñeta, se comunicaron con Verdejo a solo horas de los hechos para advertirle sobre su participación en los hechos. Según declaró, Verdejo le indicó que Los Ñeta le comunicaron que no tendría nada que temer si no había hecho nada pero que si era responsable entonces tendría que afrontar las consecuencias.

“Sí, estuve molesto (con Prado) pero como no tenía comunicación con él no pude decirle nada… yo era miembro de Los 27 pero ya no soy miembro porque estoy cooperando con Fiscalía”, dijo Cádiz.

Cabe destacar que, durante la sesión de hoy, el desempeño del abogado de la Defensa a cargo del contrainterrogatorio, Jason González, fue errático en su cuestionamiento del testigo cometiendo constante errores con la identificación de la evidencia ante la corte y en la formulación de sus preguntas. Durante la sesión de hoy se realizaron más de diez reuniones de las partes con el juez en el estrado.

Tres bolsas de heroína

Cádiz también se mantuvo firme en las declaraciones ofrecidas ayer durante su interrogatorio que Verdejo llegó hasta el gazebo del residencial Luis Llorens Torres el 27 de abril de 2021 a eso de las 8:30 a.m. mientras el coacusado “enrolaba un phily” y el púgil ahora acusado de asesinato le pidió ayuda para hacer abortar a Keishla, pero se mantuvo firme de que nunca le pidió que la ayudara a asesinarla.

“Él llega donde mí a comunicarme el problema que tenía con Keishla, pero yo no sabía a qué persona él se refería”, dijo Cádiz mientras aseguró que en ningún momento Verdejo le dijo que necesitaba asesinar a Keishla.

No obstante, la Defensa estableció que, según las anotaciones de los agentes investigadores, Cádiz había asegurado que Verdejo le pidió ayuda para que abortarla o asesinarla.

Cádiz también señaló que, aunque fue él quien preparó la heroína el día anterior para inyectar a Keishla, fue por orden de Verdejo que compró “la manteca”.

Se estableció que Cádiz compró tres bolsas de heroína en el mismo residencial Luis Llorens Torres, mezcló la droga con agua para disolverla, la calentó en una cuchara y llenó la jeringuilla que se utilizó para drogar a la víctima.

Sin embargo, la Defensa confrontó a Cádiz con sus previas declaraciones de que la droga había sido comprada y preparada por Verdejo.

Asimismo, se estableció que la Agencia Federal de Investigación (FBI, en inglés) no le realizó a Cádiz una prueba de pólvora en sus manos y tampoco una prueba de balística para atar el arma propiedad de Verdejo y las balas disparadas contra el cuerpo de la víctima.

La estrategia de la Defensa podría estar dirigida a sembrar duda razonable sobre la credibilidad del testigo estrella de la Fiscalía para lograr la desestimación del testimonio por haber incurrido en perjurio frente al tribunal.

Si la Defensa siembra duda razonable sobre los cargos de carjacking y secuestro estos podrían no prevalecer en la acusación contra Cádiz.