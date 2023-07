Defensa siembra dudas sobre veracidad de testimonio del coacusado de Félix Verdejo

Caso Félix Verdejo Los abogados de defensa del ex púgil Félix Verdejo, Gabriela Cintrón y Jason González, salen del Tribunal Federal. 5 de julio de 2023 Metro PR (Dennis A.)

Durante el décimo segundo día de juicio contra el exboxeador profesional, Félix Verdejo, la defensa del acusado continúa sembrando dudas sobre la veracidad del impactante testimonio de, Luis Cádiz, principal testigo de la Fiscalía, y coacusado en el asesinato de Keishla Rodríguez.

En el contrainterrogatorio de hoy, el abogado de Verdejo, Jason González, sembró dudas sobre si el testimonio de Cádiz es confiable ya que este había firmado un acuerdo de cooperación con el gobierno federal para declarar en contra del púgil.

Según relató el coacusado, el 1ro de mayo, dos días después de los hechos, se reunió con agentes federales y los fiscales a quienes les ofreció su versión de lo sucedido para luego firmar un acuerdo de cooperación que lo exoneraría de ser procesado por los cuatro cargos que pesan contra él.

“La oferta (que le ofreció el Fiscalía) era que usted no sería procesado por esos delitos si fiscalía entendía que usted decía la verdad… también dice que, mientras usted se acoja a este acuerdo, usted recibiría protección y que ningún testimonio brindado o información provista seria utilizada contra usted en los tribunales”, cuestionó González a lo que Cádiz contestó afirmativamente, mientras indicó que, aunque fue acusado de cuatro cargos, se declaró culpable solo de dos de estos.

González también destacó que el acuerdo que firmó le permite al gobierno realizar una moción 5K-1 para que la Corte considere la cooperación del acusado con la Fiscalía y se tome en consideración al imponer la condena.

“¿(Usted) sabe que si miente será sentenciado por perjurio por dar falso testimonio y obstrucción de la justicia?”, cuestionó la Defensa en su contrainterrogatorio a lo que Cádiz contestó afirmativamente.

González trajo a colación que el acusado no fue acusado de perjurio, ofrecer falsa información y obstrucción de la justicia a pesar de haber aceptado que mintió a los agentes del FBI durante su entrevista con estos el 1 de mayo de 2021 y durante su primera reunión con un Gran Jurado el 6 de mayo de 2021.

“Solamente oculté dos o tres cosas, pero siempre dije la verdad… en el 90 por ciento dije la verdad”, aseguró Cádiz.

Otro punto que la Defensa utilizó para atacar el testimonio de Cádiz fue su relación con Verdejo. Según el coacusado, apenas conocía al exboxeador profesional y que este tenía más contacto con su hermano, Ricardo Cádiz, que con él.

“Pero en abril 27 de 2021 Verdejo fue a (el residencial público Luis) Llorens Torres directamente a hablar con usted para contarle de un problema que tenía con una mujer”, ripostó González mientras Cádiz concurrió.

El coacusado aseguró que el plan para asesinar a Keishla Rodríguez comenzó a gestarse desde el día anterior de los hechos, cuando admitió que consumió alcohol y opioides recetados, hecho al que adjudicó su conducta.

“La ‘ironía’ del alcohol y las pastillas que me había metido el día antes me hizo perder la razón y hacer lo que hice, que fue algo que estuvo mal… eso no lo justifica”, dijo Cádiz.

Un momento tenso se suscitó cuando se le pidió al acusado nuevamente describió la manera en que golpearon, drogaron, amarraron y lanzaron a la laguna el cuerpo aún con vida de Keishla Rodríguez, mientras en sala, la madre de Keishla era consolada por su hijo mayor y hermano de la víctima.

Durante el contrainterrogatorio la Defensa también estableció que el FBI falló en hacer una prueba de pólvora en las manos de Cádiz, luego de que este les declarara que fue él quien hizo las detonaciones hacia el cuerpo de la víctima desde el puente Teodoro Moscoso por orden de Verdejo.

Mintió por sugerencia de su abogado

Un nombre que continúa surgiendo durante el testimonio de Cádiz es el del reconocido abogado Edwin Prado, quien anteriormente saltó a la notoriedad luego de ser el asesor legal del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en el verano de 2019.

Según ha indicado Cádiz en varias ocasiones durante el proceso, (Edwin) Prado lo instruyó a mentirle a las autoridades federales para que todo el peso de la culpa del asesinato de Keishla Rodríguez cayera totalmente sobre Verdejo.

“¿Entonces, el 30 de abril usted pidió $25,000 a Verdejo por ese delito?”, preguntó la Defensa.

“En ese momento hablé con Prado y él me dijo que le preguntara eso, pero en ningún momento se habló de eso. En ese momento, cuando hablé con Prado, las palabras de Prado fueron que tuviera cuidado porque (Verdejo) me iba a chotear y yo me asusté”, indicó, nuevamente implicando al abogado.

“Mentí porque Prado me había dicho que ocultara las cosas para echarle la culpa a Félix”, añadió Cádiz.

“¿Usted esperaba un pago por el crimen?”, preguntó González.

“No puedo decir que estaba esperando algo porque durante el plan nunca se habló de eso. Sus palabras (las de Verdejo) fueron ‘hablamos de eso luego’, no hablamos de pago”, señaló el testigo estrella de la Fiscalía, aunque se contradijo al indicar con anterioridad que sí le había insinuado a Verdejo algún tipo de remuneración por el asesinato.

No se tiene claro si el reconocido abogado será objeto de alguna investigación con respecto a las declaraciones del coacusado.