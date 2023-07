Aunque está claro que lo van a colgar, secretario designado del DE visita senadores previo a votación

Durante el día de hoy se espera que baje a votación el nombramiento del secretario designado del Departamento de Educación, Ángel Toledo López y ya se adelantó que este será colgado.

Sin embargo, este se ha reunido con varios senadores en el Capitolio previo a la votación que será a eso de la 1:00pm. En entrevista con Telenoticias (Telemundo) el funcionario aseguró que tiene claro que su nombramiento no pasará el aval del cuerpo legislativo.

“Estamos partiendo de la premisa de que me van a colgar, yo voy a dar la batalla todos los días. A mi me nombraron para ser secretario y en el momento y al día de hoy soy secretario. Yo tengo que trabajar por el Departamento y tengo que fortalecer las áreas en las que el Departamento necesita fortalecer”, expresó Toledo López.

Tóledo López se reunió esta mañana con los portavoces en el Senado del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Según reportó Telenoticias, con esta última Toledo López habló sobre asuntos del Educación Especial en el Departamento de Educación.

Su nombramiento ha sido controversial desde el principio debido a unos mensajes que escribió a través de la red social Twitter en el año 2013 donde criticaba fuertemente la gestión del exgobernador Alejandro García Padilla y se vinculaba con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

¿Qué decían los tuits?

“Desde la gran nación opino que me importa poco quien gane las posiciones de VP del PNP siempre que venga a trabajar por el PNP”

“A suponer que alguien entendió lo que dijo Alejandro. ¿Me lo pueden explicar? Es que yo también estaba dormido al lado de Sila y Carmen Yulín”

“He concluido que AGP está en drogas, además de su idiotez común, que la economía está mejor que hace un año”

“The only difference between McDonald’s and the goverment of Puerto Rico is that McDonald’s has only one clown running the show”

“La obra de Alejandro (García Padilla) es llevar la economía al nivel de estiércol de manera que la mejoría más insignificante al final parezca un logro”

En entrevista con WKAQ, Toledo López, aceptó que estos mensajes fueron escritos por este pero aseguró que ha tenido una “evolución” en su forma de expresarse sobre el trabajo de los funcionarios que no son del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“No, claro que no. Uno evoluciona y mira las cosas desde su justa perspectiva. Igualmente en esa misma cuenta en años mucho más recientes aplaudí la gestión de la alcaldesa Julio (Nazario, de Loíza), aplaudí la gestión del hermano del gobernador García Padilla en Coamo, aplaudí la gestión del alcalde de Peñuelas que todos son del Partido Popular porque hicieron su buena gestión”, expresó.

“Quizás esos comentarios se hicieron en un momento particular de mi vida donde estaba atendiendo otros asuntos, pero en este momento y desde que asumí la responsabilidad en el Departamento, incluso desde mucho antes...”, añadió.

Toledo López era el subsecretario de Asuntos Académicos del Departamento de Educación. Pero antes, tuvo participación como analista político en el segmento de Enrique “Kike” Cruz en Lo Sé Todo.