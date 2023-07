Juicio Verdejo: Defensa repasa la vida delictiva del testigo estrella de la fiscalía federal

La defensa del exboxeador Félix Verdejo, comandada por el licenciado Jason González inició el contrainterrogatorio al testigo estrella de la fiscalía federal, Luis Antonio Cádiz Martínez, indagando sobre su vida delictiva y los casos por los que se ha declarado culpable.

En un intento por minar su credibilidad y testimonio, González señaló que a pesar de que Cádiz dijo que siempre ´jangueaba con gente positiva´ lo arrestaron en dos ocasiones por tener un arma de fuego y en otra ocasión por tener un arma de fuego y alteración a la paz. En ambas casos Cádiz se declaró culpable.

Según reportó Sylvia Hernández del programa Día a Día de Telemundo, el licenciado González estableció que en el 2012 a Cádiz lo arrestaron con un arma ilegal, mientras que este aseguró que la tenía para defenderse. Aclaró que en New York lo arrestaron por alternación a la paz y que no poseía un arma ilegal.

Cádiz negó que el arma que le incautaron en el 2012 la tuviera porque vendía drogas en el residencial Luis Llorens Torres como sugirió el licenciado González. En tanto el abogado de la defensa de Verdejo mostró en sala el acuerdo de Cádiz con la fiscalía en el 2013 donde indica que poseía un arma para cometer delitos relacionados con el narcotráfico.

Al insistir en el acuerdo establecido en el 2013, el licenciado González lo confrontó al indicar que para ese año le dijo al juez Cerezo que la razón por la que tenía un arma era porque vendía droga, mientras que ante sus preguntas alegó que la tenía para protección.

“Poseía un arma, pero en ese momento me cogieron con 28 decs de marihuana”, dijo Cádiz.

“¿Usted se declaró culpable de algo que no hizo?”, cuestionó el abogado.

En tanto, Cádiz sostuvo que se declaró culpable porque lo “cogieron con un arma y marihuana”.

“¿Las 28 bolsitas?, insiste el licenciado y Cádiz lo afirmó. Manifestó que para entonces le revocaron la probatoria porque dio positivo a marihuana y cumplió cárcel. Señaló que usaba marihuana para calmarse y que siempre estaba bajo los efectos de alguna.

Negó en tanto que vendiera drogas en el residencial Luis Llorens Torres.

En el caso del arma la describió como una Glock 9 milímetros ilegal.

¿Usted compró esa arma en Llorens?

Cádiz intenta evadir la pregunta, para luego indicar que la compró en otro lugar. El licenciado continuó preguntando a Cádiz si para el 28 de abril de 2021, el día antes de la desaparición de Keishla, vivía en el residencial Luis Llorens Torres y qué drogas usaba. Cádiz indicó que residía allí y que consumía Xanax.

González preguntó si usaba pastillas para dormir porque tenía problemas con su novia y Cádiz indicó que “las usaba siempre”. En tanto, admitió a la defensa que antes se cortaba las venas para manipular a su novia.

El licenciado le preguntó también a Cádiz si el 26 de abril de 2021, Verdejo le preguntó sobre unas pastillas para abortar.

“El me preguntó pero yo no sabía nada de eso”, apuntó.

Vuelve a cuestionar el licenciado si el 27 de abril de 2021, Verdejo le volvió preguntar por las pastillas para abortar y Cádiz se mantiene en que le “pidió ayuda, lo que fuera”.

“¿Usted sabía que él le pidió pastillas a su hermano?”, dijo González.

“No”, respondió Cadiz.

¿Entonces una persona que usted no conocía bien, no se drogaba con usted, no era su amigo, le pide ayuda para abortar a alguien?, cuestiona el licenciado

“Correcto, le dije que se hiciera cargo pero insistía en que no quería perder a su familia”, dijo.

“¿Usted dijo que Verdejo, una persona que no usa drogas le inyectó heroína a Keishla?

“Correcto”, sostuvo Cádiz.

“¿Dónde la compró?”, pregunta el licenciado

“En el punto”, responde.

“¿En el de su hermano?”, refuta el licenciado

“No”, aseguró Cádiz.

“Y, quien le dijo que la heroína ayuda a abortar?, vuelve a inquirir el abogado

“No sé, se me ocurrió”, dijo Cádiz.

“¿Quién pagó la droga?”, cuestionó el abogado

“Verdejo me dio el dinero al otro día”, aseguró.

“¿Usted le dijo a Verdejo que se hiciera responsable y asumiera su responsabilidad?”

“Sí”, responde

¿Sabe que su hermano le dijo lo mismo?, le dice el licenciado.

“Sí, no sabía me lo dijo cuando hablamos”, manifestó Cádiz.

El abogado le insistió a Cádiz en el por qué no compró pastillas para abortar en el residencial Luis Llorens Torres. Cádiz, por su parte, indicó que “ahí no había eso”.

“¿No hay dominicanos que venden esas pastillas de abortar en Llorens?, cuestionó el licenciado.

“Bueno, hay dominicanos pero no venden eso”, respondió.

Cádiz se mantuvo en que el 28 de abril de 2021 no había un plan para asesinar a Keishla y que Verdejo no estaba nervioso para entonces. Dice que se veía tranquilo y que miraba el celular. En tanto, admitió que Verdejo ese 28 de abril cuando fueron a buscar a Keishla y no la encontraron en el residencial Villa Esperanza este salió molesto chillando gomas porque la víctima se había realizado la prueba de embarazo sola.

Cádiz se reafirmó en que lo volvió a ver el ese 28 de abril a las 4 p.m. cuando hablaron para planear lo que harían.

“¿El plan era la inyecto, la tiramos y ya?, cuestionó el licenciado.

“Sí”, manifestó Cádiz.

El licenciado también intentó establecer otras incongruencias en su testimonio como fue la ubicación del bloque y el alambre que utilizaron para amarrar el cuerpo de Keishla, sin embargo Cádiz se sostuvo en su declaración ante los fiscales.

Posteriormente, el licenciado Gonzáles le mostró lo textos que este sostuvo con Verdejo el 27 de abril de 2021. Al verlos, el testigo le pidió un minuto tomó agua y se limpió las lágrimas. Mientras, el juez Pedro Delgado ordenó un receso hasta mañana a las 9 de la mañana.