Tras cuatro años de inactividad, volcán en Perú hace explosión de ceniza

LIMA (AP) — El volcán Ubinas, que permaneció en silencio desde 2019, produjo este martes una explosión y arrojó cenizas que trasladadas por el viento llegaron a pueblos cercanos, informaron las autoridades.

El coordinador del Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), José del Carpio, dijo a The Associated Press que a las 3:17 a.m. se produjo la primera explosión volcánica del actual proceso eruptivo del Ubinas. “Es el inicio de la fase magmática que se está emitiendo en forma de ceniza”, indicó.

Señaló que la explosión de ceniza se eleva a unos 5,000 metros de altura y ha sido escuchada y visualizada desde pueblos cercanos. Las explosiones ocurridas en el Ubinas en 2019 provocaron que las cenizas empujadas por el viento lleguen hasta Bolivia, según datos oficiales.

El gobierno indicó que cerca del volcán viven unas 2,000 personas y en la víspera elevó el nivel de alerta de amarillo a naranja que ocurre cuando el volcán registra una variación significativa de su actividad eruptiva. Los pueblos afectados por la lluvia de ceniza son Querapi, Ubinas, Sacohaya, Anascapa, San Miguel, Tonohaya, Huatahua, Huarina, Escacha y Matalaque, según datos oficiales.

El Ubinas integra un conjunto de siete volcanes del sur peruano localizados dentro de una zona volcánica que se extiende desde el sur de Perú hasta el norte de Chile.