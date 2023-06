Testigo declara su hermano le confesó que junto a Verdejo inyectaron a Keishla Rodríguez

Ricardo Cádiz Martínez, testificó en el juicio contra Félix Verdejo, que su hermano Luis Cádiz Martínez- coacusado en el caso del asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz-, ayudó al exboxeador a drogar a Rodríguez. Alegó que su hermano le describió los hechos el mismo día que se conoció la desaparición de la joven.

El testigo numero 25 en el juicio en el Tribunal federal indicó que su hermano Luis Cádiz trabajaba en un carwash frente a su hogar en el Residencial Luis Llorens Torres.

A preguntas del fiscal Gottfried sobre los días previos al asesinato de Rodríguez, Cadiz informó que estaba con su novia Sugeily en el centro comercial Plaza las Américas y recibió una llamada de Verdejo donde le pedía unas pastillas para abortar. Ante esto Cadiz testificó que le dijo “cabrón asegúrate que la persona quiere abortar porque si no, no te las voy a conseguir”.

Luego de la llamada añadió que se dirigieron a Plaza Carolina en el camino recibió una llamada por “Facetime” de Verdejo quien le comentó que la persona no quería abortar.

“El se veía desesperado, le dije que lo cogiera suave que me mirara a mí que tengo tres hijos y uno no es mío y él me dijo que no éramos iguales, que él era una figura pública y no quería perder su carrera ni su familia”, relató Cádiz.

También, aseguró que Verdejo nunca le dijo para quién era la pastilla abortiva y que luego de esas llamadas no tuvo más conversaciones con Verdejo.

Cadiz enfatizó que al otro día se levantó temprano en su casa y vió que Verdejo estaba estacionado. Además, su hermano le dijo que había terminado de lavar un Kia y que lo recogiera donde lo iba a entregar. Él lo acompañó porque pensaba que era un cliente más.

Sobre el 29 de abril de 2021, Cadiz mencionó que fue a comprar comida con Verdejo, pero no la terminó y antes de irse le pidió 100 dólares y él se los prestó. En la mañana siguiente su novia le mostró un video de la madre de Keishla, Keila, estaba buscando a su hija y escuchó que mencionó el nombre de Verdejo y “ahí me empecé a preocupar”. En estos momentos su hermano, Luis Cádiz, estaba durmiendo.

“Mientras pasaban las horas, estábamos para’os viendo la televisión y ahí me percato que ahí fue donde yo había recogido a mi hermano”, comentó Cádiz.

Indicó que cuando su hermano se despertó “nos miramos fijo y el abrió los ojos y Luis se fue pal baño. Él me dijo que fuera donde él al baño. Yo le iba a reclamar y él me pidió que lo perdonara”.

“El comenzó a llorar, antes de hablarme me pidió perdón. Luis me dice que estaba en casa de la fémina y que la dama entró al carro. Me había explicado que Felix la golpeó, que le inyectaron droga, pero nunca me explicó que hicieron después”, describió Cádiz.

El juicio se reanudará el miércoles, 5 de julio.