Pierluisi estará pendiente a proyecto que establece restricciones a antenas de telecomunicaciones

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, dijo el jueves que estará pendiente al resultado final que tenga el Proyecto de la Cámara 663 que establece restricciones en las construcciones futuras de torres para instalar antenas de telecomunicaciones.

“Yo voy a estar pendiente, pero te puedo adelantar un criterio. Por orden ejecutiva, está establecido en Puerto Rico que los servicios de telecomunicaciones son servicios esenciales. Así que yo como gobernador voy a estar bien pendiente de que el sector de las telecomunicaciones esté en las condiciones que el pueblo espera, incluyendo en momentos de emergencia. O sea que eso va a ser uno de mis criterios”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Según el gobernador, si son ciertas las inquietudes del proyecto presentadas por los portavoces de las empresas de telecomunicaciones, en cuanto a que básicamente no se podría construir en ningún lugar habitado una torre de telecomunicaciones, “eso a mí me alarmaría. Yo no tengo ese proyecto a la mano, pero te anticipo que siempre voy a estar velando por la estabilidad del sistema”.

La Cámara de Representantes aprobó el domingo, un proyecto de ley establece restricciones sobre las construcciones de antenas de telecomunicaciones.

La medida, radicada por petición, no tiene el apoyo de la Oficina de Gerencia de Permisos ni de la Junta de Planificación.

El Proyecto de la Cámara 663 crearía la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”; y establece los parámetros y distancias para la construcción de torres de telecomunicaciones en las que se instalen estaciones de transmisión de radiofrecuencias.

El estatuto crea, además, una política pública que se fundamentaría en que “una adecuada infraestructura de telecomunicaciones es necesaria para el desarrollo socio-económico del país, pero, la proliferación de torres de telecomunicaciones que albergan antenas en zonas urbanas o en las cercanías de residencias, crea desasosiego y temor por la seguridad y vida de las personas, y requiere de legislación que armonice los intereses comerciales con los derechos de las ciudadanas de modo que se logre una convivencia sana y una mejor calidad de vida”.