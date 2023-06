Pierluisi descarta convocar extraordinaria: “Yo no estoy para estar perdiendo el tiempo”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia descartó el jueves convocar a una Sesión Extraordinaria para atender el colgado proyecto de alivios contributivos.

“No me veo inclinado a hacer eso, la única vez que yo convoqué a una (sesión) extraordinaria no rindió resultado alguno y yo no estoy para estar perdiendo el tiempo”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Según Pierluisi Urrutia, aprovechará el receso legislativo para evaluar las opciones y en la próxima sesión ordinaria, presentar un nuevo proyecto.

“Entonces, lo que yo le he pedido, para ser totalmente extrovertido, al Secretario de Hacienda y su equipo, es que básicamente evalúen todas las medidas que, o se aprobaron o estaban pendientes de trámite y que son de naturaleza contributiva, para entonces asesorarme a mí, previo al comienzo de la próxima sesión de la legislatura. Mi deseo sería presentar un nuevo proyecto de alivio contributivo, porque se habla de reforma contributiva, pero el proyecto que yo presenté es un proyecto de alivio contributivo y de simplificación del sistema tributario. Como he visto que le hicieron enmiendas al proyecto que yo presenté, o en la alternativa presentaron otras iniciativas, le pedí a Hacienda, que es la agencia que tiene el peritaje, que me asesoren y me recomienden. Es posible que yo entonces le haga enmiendas al proyecto que presenté, más o menos el 15 de agosto. Así que este periodo de tiempo lo podemos utilizar para atender el asunto y nuevamente presentarle un nuevo proyecto de alivio contributivo a la asamblea, previo al comienzo de la próxima sesión”, mencionó.

El proyecto contributivo no obtuvo los votos en el Senado.

Pide urgencia a Legislatura y calma a la Junta de Supervisión Fiscal

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi pidió hoy a la mayoría legislativa y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiempo para que los legisladores pudieran evaluar las enmiendas al Proyecto de Presupuesto, mientras que le pidió al organismo fiscal que les dé espacio a estos para aprobarlo y presentarlo.

“Deberían circular eso para que el voto que se dé sea un voto informado. Es que esperar a que voten sin ni poder leer la resolución en su versión final no es prudente o razonable”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Entonces, también pienso que se la deben hacer llegar a la Junta, cosa de que la Junta la tenga también y la pueda revisar, porque hay que entender que la Junta tiene el poder en ley de aprobar un presupuesto si la asamblea legislativa no cumple con el calendario de trabajo que la Junta le dio. Y yo lo que quisiera es que se le dé la resolución que se va a llevar a votación a la Junta y que la Junta entonces tenga la deferencia con nuestra Asamblea Legislativa y este servidor para no aprobar otra versión del presupuesto hasta tanto se lleve a votación la resolución. En eso estoy trabajando”, añadió.