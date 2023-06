Excomisionado electoral del PPD señala no puede llenarse vacante de Elizabeth Torres

Aunque la sentencia de destitución de Elizabeth Torres como delegada congresional aún no es final y firme, ya se discute la posibilidad o no de un proceso para llenar una vacante en la delegación por la estadidad para Puerto Rico, sin embargo el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Ramón Torres levantó bandera sobre lagunas en la ley al respecto.

“Esta sentencia no es final ni firme, es decir, la señora Elizabeth Torres tiene derecho a apelarla, procesalmente, verdad. Desde el punto de vista de la ley, la ley 167-2020 está tan mal hecha y se hizo tan a la ligera que no tiene un método de sustitución ni de reelección, es decir, está vacante de ser confirmada, no hay forma de sustituirla”, expresó el licenciado.

Por consiguiente, Torres indicó que una posible enmienda a la ley para establecer un proceso de reelección al puesto es muy improbable.

“Esto lo que demuestra es, al final del día, que este embeleco de los cabilderos de la estadidad es un embeleco, pago con fondos públicos para buscar la estadidad que no la quiere la mayoría de la gente en Puerto Rico”, añadió el excomisionado.

Por otro lado, luego de que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) apuntó a Metro PR que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sería la entidad encargada de llevar a cabo una elección especial para llenar la vacante, el presidente del organismo electoral, Francisco J. Rosado Colomer expresó que “no hay vacante hasta tanto la decisión no sea final y firme”. El juez no abundó en más detalles.

El juez Anthony Cuevas Ramos decretó la destitución de Elizabeth Torres Rodríguez como Delegada Congresional de Puerto Rico en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos.

El veredicto, anunciado el lunes, responde a un supuesto incumplimiento de las responsabilidades de su cargo.

El proceso inició el pasado año cuando se presentó un recurso especial de destitución de la delegada congresional, alegando que Torres Rodríguez no estaba cumpliendo con su cometido.