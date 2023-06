Revelan mensajes entre Verdejo y Keishla Rodríguez de días antes de su asesinato

En la continuación del caso contra el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, hoy se mostraron en sala unos textos de su celular que se habían borrado y en donde se muestran al exboxeador celoso por una supuesta relación de la víctima con otro hombre.

La fiscalía interrogaba al agente Joseph Soeky, experto en investigaciones de crímenes cibernéticos, quien declaraba sobre este intercambio de Verdejo con Rodríguez Ortiz realizado el 24 de abril de 2021, unos cinco días antes de su desaparición.

Los mensajes borrados leían:

“¿Cómo ameneció mi preciosa? ¿Es que prefieres un viejo sobre mí?”, escribió Verdejo.

“¿Tú me vas a ayudar, verdad que no? En tantos años”, respondió Keishla

“Claro que te puedo ayudar, pero solo tienes ojos para un viejo… Está ca%&% perderte por un viejo puerco”, contestó Verdejo.

Según Telenoticias, Verdejo hacía referencia a Marcelino Pérez conocido como ‘Malpica’ que estuvo casado por cuatro años con Keishla y quien le llevaba 30 años de edad.

En tanto, otros mensajes presentados se habían realizado precisamente el día de su desaparición, el 29 de abril de 2021 a las 6:45 de la mañana.

“Saliendo para donde ti, titán”, le escribió Verdejo a Keishla.

Keisla responde horas más tarde, a las 4 37 p.m., con los emojis de un corazón negro, una gota de sangre y dos manos juntas.

Verdejo en tanto contestó con emojis de una carita y un corazón.

Según reportó Dianerys Calderon de Telenoticias, Soeky aseguró que no alteró el archivo del celular y que es igual al que se sustrajo del teléfono de Verdejo. Explicó también los programas que fueron utilizados para esa extracción y confirmar si habían mensajes borrados o no.

Defensa indaga sobre la parternidad del embrión que se preservó del cuerpo de Keishla

Más temprano, la defensa de Verdejo indagaba sobre la parternidad del embrión que se preservó del cuerpo de Rodríguez Ortiz. Inició hoy los trabajos con el contra interrogatorio a la patólogo forense, la doctora Rosa Rodríguez Castillo .

La licenciada Gabriela Cintrón le preguntó a la patóloga si al feto que se recuperó del cadáver de Rodríguez Ortiz había sido sometido a pruebas de DNA. La patóloga, por su parte, declaró que el material genético se compartió con otro departamento del Instituto de Ciencias Forenses por que no le correspondía a ella el estudio. Reveló que la encargada de hacer los análisis fue Ruth Cardona.

Con la ronda de preguntas de Cintrón, Rodríguez Castillo admitió que sí había visto el informe de los análisis realizados por Cardona pero no pudo precisar cuál era la conclusión del mismo porque “no recordaba”. Señaló que era “un informe muy extenso”.

También dijo desconocer si al material genético recuperado del cadáver se le habían realizado pruebas de paternidad.

La licenciada prosiguió con preguntas sobre los golples que presentaba el cuerpo de Rodríguez Ortiz. Cabe señalar que ayer la patóloga durante el interrogatorio de la fiscalía, detalló que el cuerpo de Rodríguez Ortiz tenía abrasiones producto del alambre con el que había sido amarrado por el cuello, la muñeca izquierda, la cintura y los pies.

A preguntas de Cintrón, la patóloga manifestó que no se realizaron análisis al material genético en ese alambre con el que estaba amarrado el cuerpo ni tampoco al bloque que fue atado a su cintura cuando se recuperó el cuerpo en la Laguna San José. Explicó que no se tomó DNA del alambre y el bloque porque estuvieron mucho tiempo en el agua y no había sangre. Señaló que al estar mucho en el agua la posibilidad de encontrar algo es de menos de 1%.

Keishla Rodríguez Ortiz estaba viva cuando fue lanzada a la Laguna San José

Ayer durante las preguntas de la fiscalía, la patóloga relató que Rodríguez Ortiz estaba viva cuando fue lanzada a la Laguna San José.

Rodríguez Castillo dijo que el 1ro de mayo recibió el cuerpo de Rodríguez Ortiz en estado de descomposición y que tenía alambres por el cuello y muñeca. Su relato coincide con las impactantes fotos que se presentaron durante el interrogatorio al agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales, Manuel Colón Ruiz.

A la patóloga se preguntó cómo se determinó que las lesiones no se las provocó ella misma y esta respondió que “ella estaba amarrada, su actividad física fue restringida y el trauma facial e ingesta de medicamentos no pudo hacerlo ella “. “Fue intencional”, apuntó.

Confirmó que de la autopsia se desprende que Rodríguez Ortiz estaba con vida cuando fue lanzada a la laguna San José, por lo que murió ahogada. Dijo que el cuerpo también presentaba golpes en la cara, mandíbula y una fractura nasal que ocurrieron cuando aún estaba con vida.

A Rodríguez Ortiz también le inyectaron drogas como Fentanilo y Xilacina. De igual manera, la patóloga confirmó que tenía entre tres a seis semanas de embarazo, embrión que fue preservado para pruebas de ADN.

Según Telenoticias, previo a las declaraciones de Rodríguez Castillo, una perito del Recinto de Ciencias Médicas, explicó las drogas que se hallaron en el cuerpo de Rodríguez Ortiz. Reveló que la Silacina es utilizada para tratar ganado.

Hoy más temprano, continuó declarando el agente de Homeland Security, Ricardo Díaz Torres, quien tuvo a su cargo analizar y extraer información del celular de Verdejo. Fue durante su testimonio que se presentaron mensajes de texto entre el exboxeador y una persona desconocida que le daba instrucciones para desactivar su ubicación desde su teléfono celular.

El intercambio de textos de Verdejo con la persona desconocida se realizó el 30 abril de 2021, un día después de la desaparición de Rodríguez Ortiz. Esta persona le decía cómo podía desactivar de su celular la localización.

“Hago esos pasos y sale eso…”, le contesta Verdejo.

La persona de contesta, “sí salen las ubicaciones”.

Del celular del Verdejo también se presentó una conversación ese mismo día con una persona identificada como Bryan Little Brother.

“Mi amor, no puedo hablar nada por teléfono, sabes, para no meterme en problemas”, le escribió Verdejo a ese contacto.

Durante el contra interrogatorio por parte del abogado de defensa, Jason González, el agente admitió que los textos que extrajeron del celular de Verdejo eran más de los que desfilaron ante el jurado y que tampoco corroboró quienes son las personas que aparecen grabadas con apodos en el celular.

Otro de los mensajes presentados en sala fue los que tuvo Verdejo con su exsuegro Miguel Santiago, donde este lo aconseja que no pierda su hija Eliz Santiago Sierra.

“Mi rey, sabes que nunca me he metido en tu relación. Solo te digo que tienes una mujer buena y no solo porque es mi hija. Y toma esto como un consejo, dalo todo si en verdad la amas y si no has tu vida porque ella de verdad te ama. Cógeme el consejo a mí que perdí la mujer de mi vida”, decía el texto que le había enviado el exsuegro.

Verdejo le responde “Mi amor, solo Dios sabe el amor que yo tengo hacia tu hija. Y como dices ella es el amor de mi vida. Yo no la quiero perder. Yo estoy dispuesto a hacer lo que ella me diga porque no la quiero perder. De corazón”.

Ayer la fiscalía presentó varios mensajes de texto que Verdejo sostuvo con su exesposa, Eliz Santiago Sierra, a quien le suplicaba perdón por la relación extramarital y le aseguraba que no deseaba estar con Keishla Rodríguez.

“Ella no se va a quitar, pero yo sí. Logró su cometido. Te tiene completo”, escribió Santiago Sierra

“Jamás estaría con ella”, le respondió Verdejo para el 28 de abril del 2021.

Este mensaje de Verdejo contradice las alegaciones de defensa, que al inicio del juicio indicaron que el exboxeador lo que hizo fue querer a Rodríguez Ortiz.

Al otro día, el 29 de abril de 2021, fecha en el que Rodríguez Ortiz desapareció, Verdejo envió un mensaje a Santiago Sierra pasadas las 10 de la mañana preguntando si en la tarde debía buscar a su hija Miranda. Según la fiscalía, ese día a las 8 a.m., Verdejo había acordado encontrarse con Rodríguez Ortiz.

Mientras, el entrenador de Verdejo, Cruz Manuel García testificó en sala ayer que ese día había entrenado al exboxeador desde las 5 de la mañana y acordó encontrarse con él al otro día para entregarle un dinero para un viaje que realizaría pero este no llegó y tampoco contestó las llamadas.

En la tarde continúa el contrainterrogatorio al agente de Homeland Security por parte de la defensa.

Verdejo enfrenta cargos por secuestro resultando en muerte, uso de arma de fuego, asesinato de un feto y carjacking que resultó en una muerte.

El cuerpo de Rodríguez Ortiz fue encontrado por las autoridades en la Laguna San José, cerca del Teodoro Moscoso, el 1ro de mayo de 2021. El cadáver fue hallado flotando y amarrado por el cuello, manos y pies con un alambre. De la cintura colgaba un bloque de hormigón.

La patóloga confirmó que el cuerpo que evaluó el 1 de mayo pertenece a Rodríguez Ortiz

