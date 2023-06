PRFAA apunta a la CEE como responsable de llenar vacante de Elizabeth Torres

Luego de la decisión judicial que destituye a la delegada por la estadidad, Elizabeth Torres, un proceso para llenar su vacante —una vez la determinación sea final y firme— todavía parece ser incierto. La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) apuntó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como la entidad responsable de un proceso para esa elección.

“La Ley Núm. 167-2020, la cual crea la Delegación Congresional de Puerto Rico, dispone en su Artículo 8 que será la Comisión Estatal de Elecciones quien llevará a cabo el proceso para llenar la vacante mediante una elección especial”, señaló el director de PRFAA, Luis Dávila Pernes.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, el gobernador, Pedro Pierluisi se mostró opuesto a la idea de llenar el puesto de Torres, al tener cinco otros delegados realizando su función.

“En cuanto al puesto de la delegada, no me inclino a llamar o a convocar una elección especial. Tenemos a cinco delegados y delegadas haciendo el trabajo, así que no me inclino a hacerlo. No es una decisión que se ha tomado así de forma final y firme, pero mi reacción es que no me inclino a convocar una elección especial para ese propósito”, dijo Pierluisi.

La petición de destitución de Torres la realizó el Departamento de Justicia el año pasado. Se desconoce si Justicia iniciará alguna acción de cobro de dinero contra Torres o si aplicará los lineamientos de la evaluación de los informes que utilizó el juez Anthony Cuevas con el resto de los delegados. La Oficina de Prensa de la agencia indicó a Metro Puerto Rico que el Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, “emitirá su declaración cuando la sentencia del tribunal advenga final y firme”.

Expresiones de políticos

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve recurrió a sus redes sociales para pedir la misma evaluación que le hicieron a Torres para el resto de los delegados de la estadidad.

“¿Algún otro delgado dejó de presentar informes o lo hizo deficientemente? Ya el tribunal estableció que no presentar un informe o presentarlo deficientemente es criterio suficiente para la destitución de un delegado. Por lo tanto, si bajo la interpretación del tribunal algún otro delegado no cumplió, el Secretario de Justicia debería aplicar la misma vara para todos”, expresó la Rodríguez Veve.

“En el caso de que otro delegado haya incumplido bajo el estándar establecido por el tribunal, es un buen momento para que el Secretario de Justicia intente restablecer su imparcialidad. Cualidad indispensable exigida por ley para el cumplimiento de su deber ministerial. Si volviese a actuar parcializadamente en el ejercicio de sus funciones, ¿el gobierno PNP le pedirá la renuncia?”, añadió Rodríguez.

Por su parte, el Secretario del PNP, Carmelo Ríos, apoyó una acción de recobro de dinero contra Torres.

“Debemos pedir un reembolso, cuando digo debemos, es que eso es fondos públicos. Que devuelva todo lo que se pagó. Por lo menos el tercer informe. Estamos hablando de una persona que cobra más que cualquier legisladora aquí en Puerto Rico de los electos que estamos todos los días en Capitolio”, indicó Ríos en entrevista con Las Noticias de Teleonce.

“La ley no es clara en esos términos, tampoco ni siquiera es clara en torno a las acciones específicas que tienen que llevar a cabo estos delegados. Yo haría cosas diferentes y las leyes tienen esa dinámica, cosas que luego se enmiendan”, añadió el secretario del PNP.