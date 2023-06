Jorge Bracero anuncia fin de sus labores como empleado de AEE generación

El ahora exoperador auxiliar de planta en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Bracero, anunció en sus redes sociales el final de sus labores en la corporación.

“Saliendo ahora mismo de mi último turno como empleado de AEE generación. Comienzo mis nuevas funciones la semana que viene con Genera PR.Son casi 20 años y tengo tanto en la mente que no puedo explicarlo bien. Como tratar de explicar colores a una persona ciega. Como que son las 11 pm y estoy en el parking escribiendo esto” (sic.), indicó Bracero, quien desde el huracán María se ha dedicado a brindar información sobre el sistema eléctrico a la ciudadanía.

“Como toda jornada en la vida , cuando cierra y se recuerda gratamente lo más que recordamos son los buenos momentos. Lo bueno es lo que permanece con nosotros. Todo momento de pena e ira pasa a otro plano y dejan de ser relevantes o recordadas.Este ciclo cierra pero se abre uno nuevo. Pensando en el futuro con mi familia y como ahora se que podré ser un padre que estará presente en todo, hace este cambio y transición uno mas emocionante”, añadió.

Este dio las gracias a los cibernautas por sus muestras de aprecio y mensajes positivos.

“Quiero darles las gracias a ustedes por sus mensajes y sus muestras de aprecio. Para mi eso vale todo. este bonding que tenemos por este medio es increíble, forjada en la experiencia fuerte que vivimos juntos.Gracias nuevamente por ser parte de mi vida. PS, esta página no cierra. En los próximos días verán cómo les servirá de mejor manera. Tengo vídeos que grabar y mucho research que explicar. See you soon”.

A finales de abril pasado, Bracero dio a conocer en las redes sociales que se uniría a Genera Puerto Rico como gerente de relaciones con la comunidad.