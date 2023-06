Senado aprueba informe de presupuesto para el próximo año fiscal

El informe de Conferencia del Sustitutivo de la Cámara a la Resolución Conjunta de la Cámara 454 fue aprobado en sesión ordinaria del hemiciclo del Senado, con 14 votos a favor y 9 votos en contra. El mismo atiende el presupuesto de Puerto Rico ascendente a $12,739,879,000 y el tercero balanceado de manera consecutiva.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) había estipulado que, para poder evaluar el presupuesto, este debía ser aprobado por la Cámara y el Senado en su versión final y la fecha límite para hacerlo era hoy o de lo contrario entraría en vigor la propuesta del ente fiscal.

La misma había contado inicialmente con 13 votos a favor y 12 votos en contra. Por ello, el senador popular Juan Zaragoza, quien se había excusado ya que había sometido a una intervención quirúrgica para atender una condición preexistente, llegó hasta el hemiciclo del Senado para votar a favor de la medida.

Este informe había sido aprobado en la Cámara de Representantes el pasado domingo 25 de junio.

El Sustitutivo de la Resolución Conjunta de la Cámara 454 asigna la cantidad de $12,739,879,000 con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal 2023-2024 que comienza el primero de julio del 2023.

El mismo fue avalado por los senadores José Luis Dalmau Santiago, Ramón Ruiz Nieves, Marially González Huertas, Javier Aponte Dalmau, Migdalia González Arroyo, Héctor L. Santiago Torres y los representantes Jesús Santa Rodríguez, Luis R. Ortiz Lugo, Domingo Torres García, Rafael Hernández Montañez, José M. Varela, Roberto Rivera Ruiz y Lisie Burgos.

Por su parte la senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén catalogó este ejercicio como “un acto simbólico” ya que el presupuesto del próximo año fiscal tendrá que ser evaluado y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La senadora además comentó que las escuelas charter no deberían recibir un aumento. “Vender nuestras escuelas al mejor postor no puede ser nuestra alternativa”, dijo.

De igual forma, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago señaló que, en cuanto al presupuesto destinado al programa de educación especial, que se destinan partidas inferiores a las que se podría necesitar para la provisión de ciertos servicios.

“En el 2016 se aprobó promesa, se impuso la Junta y mucha gente decía que el país necesitaba alguien que pusiera en cintura a los irresponsables del gobierno y que era cuestión de sentarse a hablar y a negociar porque la Junta iba a comprender las necesidades verdaderas de este país, pero miren en la situación en la que estamos”, aseguró la senadora Santiago Negrón.

La senadora Migdalia Padilla del Partido Nuevo Progresista (PNP), reiteró que los proyectos sustitutivos no los “estaban llevando a nada”.

“¿Por qué, desde un principio, no se tomó el presupuesto que viene de administración? y créame que quizá no tendríamos esta discusión en y se podía enmendar aquellos aspectos que entendíamos que así había que hacerlo. Lamentablemente el cuerpo hermano de nuevo nos trae un sustitutivo con una retahíla de proyectos, donde lo único que coincide la Junta el gobierno y Tatito es precisamente que el presupuesto consolidado, pues coincide en los que nos traen las 3 resoluciones y correcto llamarlo así para no decir un sustitutivo”, subrayó Padilla.

Asimismo, el portavoz del PNP, Thomas Rivera Schatz dijo votar en contra del mismo ya que según expresó, “la junta va a aprobar lo que les dé la gana a ellos”. Además, argumentó que el PPD decidió radicar un informe de conferencia sin contar con las otras delegaciones por lo que lo catalogó como “El presupuesto de los populares y la Junta”.

Ante estas expresiones, el presidente del senado, José Luis Dalmau, decidió tomar un turno. “El no aprobar este presupuesto hoy le da a la Junta de Supervisión Fiscal la autoridad para aprobar el presupuesto de ellos no el de la asamblea legislativa legítimamente representada por el pueblo aquí con las distintas particularidades […] En la historia puertorriqueña nunca se había confeccionado un presupuesto tan alto”, dijo.

“Yo he escuchado grandes argumentos aquí de personas hablando en contra del presupuesto, pero hablando a favor del aumento a la judicatura. Es una contradicción”, continuó el presidente del Senado y dijo que de ser analizado línea por línea el mismo no debería tener votos en contra.

Aseguró que los cambios propuestos en el presupuesto están justificados y esposados en una comunicación escrita de la Junta de gobierno, la Cámara de Representantes y el Senado.

El pasado 13 de junio el Senado ya había aprobado con enmiendas el Sustitutivo de la Cámara a la R. C. de la C. 454 mientras que la Cámara lo había aprobado el pasado 6 de junio.