Pago de las pensiones de la AEE saldría de la factura de los abonados

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, aseguró hoy que el pago de las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica se atenderá en el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE y aunque se cambie el modelo a un sistema de contribuciones definidas o “Pay as you Go”, tendrá un impacto en la factura de los abonados.

Y es que el pago de las pensiones no está contemplado en la orden que emitió la jueza federal de quiebras Laura Taylor Swain donde concluyó ayer que el valor de la reclamación de los bonistas de la AEE, cuya deuda no es asegurada, asciende a $2,388 millones.

Marrero explicó, en tanto, que en la moción que presentó el viernes la Junta de Control Fiscal, donde detalló básicamente las enmiendas que propone y que se estarían presentando en el nuevo Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE, no se alteró el tratamiento que le estaban dando las pensiones en febrero. Según el director ejecutivo de AAFAF esto implica que las pensiones tendrá un tratamiento similar al del gobierno central “donde todas las pensiones existentes se protegen”.

“Ninguna va a tener una reducción en sus beneficios. Así que esas 12.000 familias o 12.000 jubilados aproximadamente que reciben ese cheque de pensión de la AEE pueden estar tranquilos. Eso no se va alterar en nada. De la misma manera que se reservaron las pensiones de 180,000 empleados del gobierno central”, apuntó.

No obstante, indicó que el financiamiento de la pensiones sí tendrá un impacto en la factura de los abonados al cambiar al método Pay as you Go, un sistema de contribuciones definidas, como propone la Junta.

“Al final del día las pensiones actuales se deben proteger y entonces, para asegurar que no suponga un mayor peso en la estructura de tarifa o el financiamiento, cambiaría de un sistema de beneficios definido a un sistema de contribuciones definidas y donde la tarifa básicamente va a proveer lo que sería el pago corriente, la pensión, el Pay as you Go”, señaló.

Al cuestionarle si el pago saldría de la factura, dijo que ese pago “en todas las jurisdicciones eso es parte del gasto operacional que se incluyen en la tarifa del servicio eléctrico”.

“No solamente son los gastos operacionales del sistema, costo de combustible, también gastos de pensión y por ejemplo, subsidios. Todo eso es parte del del proceso tarifario que realiza Negociado, y es por eso que siempre hemos dicho que la última palabra que han negociado”, añadió.

Marrero declinó entrar en detalles de la situación con las pensiones por el proceso judicial que aún se sigue y donde los bonistas sostienen “que el gobierno central tiene la capacidad para rescatar a la Autoridad, pagar su recuperación y el 100% de la deuda”.

“Lo que sí puedo garantizar es las pensiones se van a pagar, se tiene que proteger, pero lo vamos a hacer de una manera que no implique una carga onerosa en el consumidor o en el abonado. Es lo más que puedo hablar”, apuntó.

Por otro lado, Marrero manifestó que las opciones presentadas por la Asociación de Jubilados de la Autoridad para que el pago de las pensiones no se haga a través de la tarifa, la Junta no lo permite por que requeriría una contribución del gobierno central, lo que consideran un subsidio cruzado.

Explicó que la Junta no apoya la práctica de realizar subsidios cruzados a entidades que alega deben ser independientes.

“La Junta no, no apoya esa práctica. Así que en esa es la realidad y por otro lado tienes a los bonistas que dicen que quieren ese sobrante del gobierno central para pagar su deuda y pagar su recuperación. Así que la realidad es que en estos momentos tenemos que seguir lo que son las prácticas en las jurisdicciones que tienen un regulador independiente donde ese reguladores es el que tiene la última palabra para determinar lo que va a ser la tarifa para garantizar los ingresos, que cubra los gastos operacionales del sistema, los gastos de combustible y los gastos obviamente de pensiones”, apuntó.