Senador cataloga de irresponsable que la Cámara aprobara medidas sin trámites legislativos

El portavoz de la mayoría en el senado, Javier Aponte Dalmau, criticó las acciones tomadas por la Cámara de Representantes durante los últimos tres días, donde se aprobaron numerosas medidas sin un proceso legislativo adecuado. Consideró que esto fue irresponsable y que generará un trabajo adicional para el Senado.

“La Cámara durante los últimos 3 días estuvo aprobando calendarios de medida que ellos estaban descargando allí, ellos descargaron, es decir, aprobaron medidas sin ningún trámite legislativo, sin ninguna investigación, sin ninguna ponencia sin nada. Y me parece eso muy irresponsable, yo puedo atender descargar medidas cuando obviamente es el presidente quien las autoriza, se discuten con las delegaciones”, aseguró el senador a metro Puerto Rico.

“En tres días descargar alrededor de ciento y pico de medidas sin ningún trámite investigativo sin ponencia para que el otro cuerpo vaya allá y se tenga que referirse a una comisión para que tenga que hacerle el trabajo”, contunuó.

Por otro lado, en cuanto a las medidas que quedaron fuera en el último día para aprobar medidas, el senador destacó que, a pesar de que el presupuesto ya había sido aprobado, hubo importantes asuntos que quedaron pendientes.

En particular, el senador Aponte Dalmau mencionó la falta de aprobación del aumento salarial para la rama judicial. Explicó que este tema no fue aprobado debido a la necesidad de tener en cuenta el plan de reclasificación de los empleados de la rama. Aunque la Junta de Control Fiscal había asignado fondos para este plan, el senador aclaró que estos no necesariamente se traducían en aumentos salariales, sino en una reestructuración de la rama judicial.

“La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó alrededor de 26 millones de dólares para ese plan de reclasificación y 11 millones para para los jueces. Esos 26 millones no necesariamente constituyen en aumentos salariales porque es una reclasificación esa es otra estructura que se va a dar”, explicó y añadió que es posible que algunos van a recibir aumentos y que se van a crear posiciones nuevas. “Todo esto hay que ver si es beneficioso para la rama judicial que lleva más de 20 años sin ver un proceso de esta magnitud”, dijo.

El senador Aponte Dalmau señaló que, una vez la Junta de Control Fiscal apruebe el plan de reclasificación a partir del 1 de julio, el gobernador tendría la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria para atender estos asuntos pendientes.

Otro proyecto que no fue aprobado en el último día para aprobar medidas fue el de la Reforma Contributiva. El senador cuestionó el enfoque de este proyecto, el cual considera que recopiló numerosas medidas de la Cámara de Representantes sin abordar el verdadero problema de la inflación.

“Son diferentes medidas que no afectan el problema que el gobernador, desde el primer momento, indicó que era la razón de hacer una reforma contributiva, que no era otra cosa que paliar el asunto de la inflación con ninguna de esas medidas”, subrayó.

El senador Aponte Dalmau destacó que el propósito fundamental de la reforma contributiva era abordar el tema de la inflación. Sin embargo, señaló que las medidas contenidas en el proyecto se referían a diversos temas como carga de pago y hospedería, sin abordar los aspectos fundamentales para combatir la inflación, como el aumento salarial y el fortalecimiento de la industria agrícola para incrementar la producción local.

Además, el senador señaló que, para reducir la inflación, se requiere abordar diversos factores económicos, como aumentar los salarios y mejorar la producción local. También mencionó la importancia de establecer acuerdos con leyes federales para reducir los costos de importación. Lamentó que no se hayan tomado acciones en esta dirección y calificó la aprobación de la reforma contributiva como un “Frankenstein” que no cumplía con su propósito original.

Aponte Dalmau también criticó la falta de un proceso legislativo adecuado para discutir la reforma contributiva, señalando que solo se llevó a cabo una única vista pública y que esto constituía un riesgo en términos legislativos.

La medida, que experimentó modificaciones en el Senado, solo obtuvo el respaldo de la vicepresidenta del Senado, Marially González, y de los senadores populares Ramón Ruiz Nieves y Elizabeth Rosa. Diez votos en contra fueron registrados para esta medida.

En cuanto al proyecto de aumento salarial para la rama judicial, el senador enfatizó que se puede abordar tan pronto se apruebe el plan de reclasificación. Además, recomendó que se presente un proyecto de administración para atender este asunto.