Orgulloso padre celebra el doctorado de su hijo y envía mensaje a quienes lo rechazaron por su déficit de atención

Un orgulloso padre utilizó las redes para no solo felicitar a su hijo quien completó un doctorado en sicología clínica, sino para llevar un mensaje a todos los que dudaron de sus capacidades por tener déficit de atención desde edad temprana.

“Un saludito a…*Los que me lo rechazaron. *A la familia cuando niño no quería que lo llevara a su casa. *Al colegio que me lo despidió por imperactivo. *A los psicólogos que me decían este niño no tiene futuro y será delincuente. *Al que abuso de mi confianza. *A la iglesia que pidió que lo sacara y lo medicara, sino que no era bienvenido. *A los que lo molestaron en la escuela con bullying. *Al caballero que cuando niño dijo al lado mío “llegó el loco ese”. *A todos esos les digo: Aquí les presento al Doctor Jonathan David Roubert Torres”, enumeró José Manuel Roubert.

Roubert hizo un llamado a amar a sus hijos, a ser paciente e ignorar los comentarios mal intecionados.

“Moraleja: Si tu hijo padece déficit de atención con hiperactividad, mi consejo: Ámalo, tolera, olvídate de la gente si grita, molesta, se ponen difíciles, te entiendo pero mira mi experiencia, el tiempo pasa rápido. Era todo… sigan en lo suyo. Ahora puedo morir en paz” dijo el orgullo padre.