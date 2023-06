Hermano de mujer asesinada a manos de su expareja no cree que haya sido a raíz de una broma con juey

Jorge Sánchez, hermano de Nitza Marie Valderrama, la mujer que murió de un disparo en la cara el viernes a manos de su expareja Abneris Manzano acudió a las redes sociales para denunciar que duda que la muerte de su hermana haya sido un accidente al asegurar que la relación siempre fue agresiva.

Sánchez dijo a Telenoticias que la agresora mantenía un patrón de maltrato y que incluso Valderrama huyó de la Isla por miedo.

“Hubo una ocasión que ella estuvo huyendo de esta persona. Cuando la recojo en el aeropuerto tenía los ojos como maltratados, llenos de sangre, sus papeles esta persona se los rompió para que no pudiera salir de Puerto Rico”, señaló.

Sánchez puso en duda que la situación entre la agresora y la víctima se haya producido por una broma.

Trascendió el viernes que violento incidente se había suscitado luego que la víctima le hubiera realizado una broma a la mujer al lanzarle un juey y esta con el susto habría sacado su arma de reglamento y le disparó.

“Me había comentado que ella la maltrataba, que era muy grosera muchas veces en la manera que la trataba, incluso que llegó un momento que la agredió físicamente y la tomó por el cuello dejándola casi sin aire”, indicó.

Sánchéz indicó que el reencuentro con su alegada agresora se produjo tras su regreso a la Isla para celebrar el cumpleaños de su madre.

“Ella le dice a mi mamá que iba a salir con unas amistades y eso se parece que se vio con esta persona y se fueron a salir a compartir juntas y ahí despertamos con la noticia al otro día”.

Este es el décimo feminicidio íntimo que se reporta en el país en lo que va de año.

“De corazón le digo a estas personas que estés pasando por este tipo de situación hablen, no se callen, busquen ayuda, exprésese. Mira mi hermana, era muy reservada, mi hermana no era una persona de crear problemas, de estar llevando y trayendo. No le daba dolores de cabeza a nadie y mira, a última hora que me viene a explicar su situación, mira lo que pasa”, sostuvo Sánchez.

A Manzano se le imputa asesinato en primer grado, feminicidio y y disparar un arma de fuego. Se le impuso una fianza de 400,000 que no prestó por lo que fue ingresada a prisión.

