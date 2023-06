UPR busca empleados con bachillerato, pero le pagan menos del mínimo

Si usted es una persona que cuenta con un bachillerato en economía o en sistemas de oficinas y ve una convocatoria de trabajo en la Universidad de Puerto Rico (UPR) podría pensar que es la oportunidad para trabajar en un buen espacio laboral, pero al llegar a la compensación se sorprenderá en que es tan baja que ni siquiera alcanza el salario mínimo federal que desde julio se eleva a $9.50 la hora.

Metro Puerto Rico pudo revisar una serie de convocatorias recientes emitidas por recintos de la UPR con compensaciones muy por debajo de trabajos que no requieren grado académico. Los puestos son para recaudador, asistente de administración y oficial de estadísticas, los cuales requieren que la persona cuente con un bachillerato o grado asociado. Según datos de la Oficina de Estadística Laboral (BLS, por sus siglas en inglés), en Puerto Rico un recaudador que gane el mínimo anual se supone que cobre de $19,420 a $24,000.

Esa misma fuente de información también indica que en Puerto Rico un asistente administrativo se supone que gane un mínimo anual de $17,690 a $21,940 y un estadístico de $25,140 a $27,210.

Algunas de las convocatorias vigentes presentan lo siguiente:

· Recaudador UPR Cayey (cierre julio 2023)

o Sueldo $1,405 – $1,755 mensual ($16,860 - $21,060 anual)

o Con el sueldo mínimo de $1,405 mensuales, la persona gana $351.25 semanales, a $9.4 la hora si trabaja 37.5 horas semanales y $8.8 la hora si trabaja 40 horas semanales

· Asistente de Administración Ciencias Médicas (cierre junio 2023)

o Sueldo $1,300 (37.5 horas semanales) ($15,600 anual)

o Con el sueldo establecido de $1,300 mensuales, la persona se gana $325 semanal, a $8.7 la hora si trabaja 37.5 horas semanales

· Oficial de estadísticas Ciencias Médicas (cierre junio 2023)

o Sueldo $1,440 – $1,790 (37.5 horas semanales) ($17,280 - $21,480 anual)

o Con el sueldo mínimo de $1,440 mensuales, la persona se gana $360 semanal, a $9.6 la hora si trabaja 37.5 horas semanales

“Como se ha informado previamente, la Universidad de Puerto Rico, por mandato de su presidente Dr. Luis A. Ferrao, se encuentra en estos momentos trabajando un Proyecto de Revisión y Actualización del Plan de Clasificación y Retribución para el Personal No Docente”, indicó Ángel Hoyos, Asesor en Comunicaciones de la UPR.

Hoyos añadió que el proyecto se está trabajando con el Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos, adscrito a la Escuela Graduada de Administración Pública del Recinto de Río Piedras, para la actualización de los planes de clasificación y retribución de la Universidad en un periodo de 15 meses.

Por contrario, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) hizo hincapié en que el reclamo de aumento lleva mucho tiempo siendo trabajado y que el llamado de ellos es a que se atempere a los salarios al mínimo, ya que hay muchos docentes cobrando menos de eso.

“Nosotros hemos llevado este reclamo a la legislatura, nos hemos estado reunido con la legislatura, con la Junta de Gobierno, incluso sometimos querellas que están próximas para verse en el Departamento del Trabajo”, explicó la presidenta de la HEEND, Jannell Santana.

Santana indicó también que la Universidad de Puerto Rico alega que antes del actual presidente, tenían unas opiniones legales de que la universidad no tiene por qué entrar en el salario mínimo, “que la ley no les aplica”, pero no es menos cierto que son los menos pagados en el sistema.

Actualmente se discute el presupuesto de Puerto Rico y cuánto sería la partida para la UPR. Tanto el gobernador, Pedro Pierluisi como la Asamblea Legislativa contemplan un presupuesto mayor para el primer centro docente del país precisamente para cubrir a los empleados que ganan menos del salario mínimo en los recintos. Sin embargo, aún no está claro si la Junta de Supervisión Fiscal dará paso a un presupuesto mayor a la UPR. En un período de cuatro a cinco años, a la universidad del Estado se le ha recortado el 48 % de su presupuesto, mientras a su estudiantado se le han elevado anualmente los costos de matrícula. El Centro para la Nueva Economía (CNE) ha planteado que el recorte a la UPR ha sido desproporcional con respecto a la baja de su matrícula.

El portavoz de la UPR mencionó a Metro Puerto Rico que el presupuesto actual provee una partida para ajuste de salario mínimo. En torno al plan de clasificación el proyecto se encuentra en su segunda fase y el mismo debe completarse en el mes de marzo de 2024. Una vez culmine el proyecto para el año fiscal 2025, se incluirá el impacto de esa petición y costos relacionados con la implantación del mismo.

Los empleados de la UPR no reciben aumentos de salario desde hace aproximadamente una década.