Pañales desechables sucios podrían hacer más ecológica la construcción

Cuando se habla de pañales usados, difícilmente vienen a la mente las palabras “verde” o “ecológico”. Sin embargo, un grupo de investigadores propone convertir estos residuos en parte de los materiales utilizados para crear hormigón.

Según datos publicados en el libro “Advances in Technical Nonwovens”, los pañales desechables son el tercer artículo de un solo uso que más se deposita en los vertederos, ya que representan alrededor del 4% de los residuos sólidos. Además, generan 60 veces más residuos sólidos y utilizan 20 veces más materias primas, como petróleo crudo y pasta de madera. También contienen trazas de dioxina, un subproducto extremadamente tóxico del proceso de blanqueo del papel.

Para evitar que los pañales sigan contaminando el planeta, un estudio publicado en Scientific Reports por investigadores de la Universidad de Kitakyushu (Japón) sugiere que los pañales reciclados podrían hacer más ecológico el hormigón al convertirse en arena, uno de los principales ingredientes de este material de construcción.

“Pretendemos construir la casa en sí utilizando los pañales como parte de los componentes de construcción”. — Siswanti Zuraida, estudiante de doctorado en la Escuela de Ingeniería Medioambiental de la Universidad de Kitakyushu (Japón).

La estudiante de doctorado Siswanti Zuraida y sus colegas prepararon muestras de hormigón y mortero combinando residuos de pañales desechables lavados, secados y triturados con cemento, arena, grava y agua. Estas muestras se curaron durante 28 días. Los autores probaron seis muestras que contenían diferentes proporciones de residuos de pañales para medir cuánta presión podían soportar sin romperse.

Los investigadores descubrieron que los residuos de pañales desechables podían sustituir hasta el 10% de la arena necesaria para el hormigón utilizado para formar columnas y vigas en una casa de tres plantas. Esta proporción aumentaba hasta el 27% de la arena necesaria para las columnas y vigas de hormigón de una casa de una sola planta.

También descubrieron que hasta el 40% de la arena necesaria para el mortero de tabiques puede sustituirse por pañales desechables, frente al 9% de la arena del mortero de pavimentación de suelos y jardines.

En total, hasta el 8% de la arena de todos los materiales de construcción de hormigón y mortero necesarios para construir una casa de una sola planta de 36 metros cuadrados puede sustituirse por residuos de pañales desechables, lo que equivale a 1,7 metros cúbicos de residuos.

Metro habló con Zuraida para saber más.

8%

de la arena de todos los materiales de construcción de hormigón y mortero necesarios para construir una casa de una sola planta puede sustituirse por pañales desechables.

Formas de reciclar pañales

Carreteras

Se utilizaron más de 100.000 pañales desechables sucios para ayudar a pavimentar una carretera en el oeste de Gales. Estos pañales en hormigón se enjuagaron a fondo, luego se trituraron en gránulos fibrosos grises y se mezclaron con asfalto.

Componentes de papel y plástico

Knowaste dispone de tecnologías para reciclar productos higiénicos absorbentes, como pañales desechables para bebés, productos para la incontinencia y sábanas desechables, y convertirlos en pulpa de papel y componentes de plástico reutilizables e higienizados.

Arena para gatos

La startup DiaperRecycle separa el plástico y la fibra de los pañales. El plástico va a parar a los recicladores de plástico, y la fibra superabsorbente se utiliza para fabricar arena para gatos. La fibra también puede compostarse con éxito en compostadores industriales.

Entrevista

Siswanti Zuraida,

estudiante de doctorado en la Escuela de Ingeniería Medioambiental de la Universidad de Kitakyushu, Japón

P: ¿Cómo pueden convertirse los pañales en sustitutos de la arena y el mortero del hormigón?

- Desgraciadamente, no hemos comprobado en detalle la microestructura de los materiales y lo que los hace buenos para materiales de construcción. Sólo nos basamos en los resultados de las investigaciones realizadas por otros investigadores. Muchas investigaciones abordan la utilización del polímero superabsorbente (la parte más alta de los pañales) como parte de los componentes del hormigón, y esos también nos animan a aplicar sus hallazgos a una escala macro, que es construir la vivienda real utilizando los pañales como parte de los componentes de construcción.

P: ¿Cómo es la calidad del hormigón hecho con pañales en comparación con el hormigón ordinario?

- El hormigón fabricado con pañales tiene una resistencia a la compresión inferior a la del hormigón ordinario. Hay que tener en cuenta que el pañal en esta investigación sólo se utiliza para sustituir a la arena, no a todos los componentes del hormigón. Para elementos estructurales, el mejor resultado es un máximo del 10 por ciento de sustitución de la arena. Para elementos arquitectónicos, un máximo del 40 por ciento. Más del 40 por ciento no se recomienda para materiales de construcción debido a las normas.

P: ¿Pueden ser perjudiciales para la salud estos pañales?

- Los residuos de los pañales se limpian antes de utilizarlos. Eliminamos las heces y la orina con agua. Luego se secan y se trituran. Por ahora, se ha hecho manualmente. No hemos implicado a las comunidades ni a otras partes interesadas en el proceso de tratamiento de los pañales. En esta investigación he utilizado mis propios pañales de bebé, lavándolos, secándolos y triturándolos yo misma. Aún no estamos seguros de si el proceso de desinfección que utilizamos es realmente eficaz o no. Seguimos buscando la mejor manera de resolver este problema de limpieza, con la participación de otros investigadores en los campos pertinentes. La suciedad y los problemas de salud también nos preocupan debido a la aceptación de la sociedad, que puede negarse a utilizar los materiales como parte de su hogar.

P: ¿Qué futuro le espera al proyecto?

- Esta investigación está aún en una fase incipiente, con muchas limitaciones. Es necesario implicar a las partes interesadas en el tratamiento de los residuos, como la recogida de los residuos en los hogares y el lavado de los residuos de pañales. La necesidad de máquinas para triturar los residuos también es crucial para aumentar la producción. Seguimos teniendo problemas de financiación. Hemos hecho muchas propuestas a inversores, pero aún no tenemos suficiente para que financien el siguiente desarrollo. Nos damos cuenta de que les resulta difícil ver los beneficios de esta investigación en la industria o la fabricación.