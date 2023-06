Otro round devastador para Defensa de Verdejo

Durante el tercer día de juicio contra el exboxeador Félix Verdejo Sánchez por el asesinato en 2021 de Keishla Rodríguez Ortiz, el testimonio del teniente de la Policía de Puerto Rico, José A. Bonilla Ruiz, ofreció un testimonio devastador para la Defensa del acusado.

Durante su testimonio, el teniente, quien al momento del crimen dirigió la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía de Puerto Rico, dijo a preguntas de los fiscales que el primero de mayo de 2021, dos días luego de la desaparición de Keishla, tanto él como otro agente de la Uniformada identificaron a Verdejo Sánchez transitando por el puente Teodoro Moscoso – lugar donde fue que se dispuso del cuerpo de la occisa.

“Mientras estábamos tratando de controlar el flujo de vehículos recuerdo que logré escuchar a otro compañero por radio que Verdejo estaba transitando en un vehículo por el puente Teodoro Moscoso, y casualmente logro mirar la derecha y me percato que Verdejo se encontraba en el asiento posterior de una (guagua) Honda Pilot color negra”, testificó Bonilla Ruiz.

El teniente indicó también que, previamente, el mismo primero de mayo de 2021 la Policía había recolectado todo el pietaje disponible en cámaras cercanas y en el puente Teodoro Moscoso, que discurre sobre la laguna San José, y a través de las imágenes se ubicó una Dodge, modelo Durango color negra estacionada en el lugar.

“Una vez se verificó (el pietaje) pudimos ubicar un vehículo estacionado cerca de la mitad del puente con la descripción de la Dodge durango color negra propiedad de Félix Verdejo. Después que se examinó el pietaje, ese día se recibió un mensaje que indicaba que a través del FBI llegó información de que la joven había sido lanzada desde el puente”, señaló.

Un momento incomodo en sala fue cuando el teniente describió las condiciones del cuerpo de Keishla al ser encontrada por buzos de la Policía el primero de mayo de 2021.

“La joven se encontraba boca abajo en el agua. Pude apreciar que tenía atadas las manos y los pies y en la cintura tenía un bloque amarrado, se encontraba totalmente hinchada. Estaba amarrada con alambres y el bloque era como uno de los que se usan para construcción”, describió Bonilla Ruiz.

“Luego que se recuperó el cuerpo me dirigí al puente, allí se encontraban unas evidencias que en mi experiencia no guardaba relación con los hechos, pero aun así se determinó que se ocupara esa evidencia. Había una mancha que aparentaba ser de sangre y dos casquillos de bala. Los casquillos se encontraban retirados uno del otro y estaban deformados y oxidados”, añadió mientras explicó que, aunque no se relacionó el hallazgo con los hechos, se recopiló la evidencia como indica el protocolo de la Policía.

Bonilla Cruz indicó, sin embargo, que según su experiencia, las denuncias de detonaciones en la zona del puente Teodoro Moscoso son frecuentes.

Ocuparon armas

Durante su testimonio, el teniente de la Policía dijo que durante el proceso de investigación se mantuvo una vigilancia sobre Verdejo Sánchez ya que figuraba como persona de interés ya para el día primero de mayo de 2021. Según explicó, él junto a otros agentes se trasladaron hacia una residencia en Caguas donde se había localizado al expúgil y donde se ocupó un arma de fuego registrada legalmente por el acusado.

“Luego acompañé a los agentes a Caguas para ocupar un arma de fuego registrada a nombre de Verdejo de manera legal. Una vez Verdejo figuró como sospechoso se estableció darle seguimiento y ubicarlo para entrevistarlo. Caguas fue el último lugar en que se encontraba”, explicó.

“Me percaté que en el lugar estaba la guagua Honda Pilot negra donde lo habíamos visto en el puente”, añadió.

Bonilla Cruz señaló que también se obtuvo información de que Verdejo Sánchez mantenía varias armas de fuego guardadas en una caja fuerte en la residencia de su exesposa y madre de su hijo, Eliz Marie Santiago Sierra.

“Una vez terminamos en Caguas, el agente Manuel Colón se movió a la residencia de la exesposa (Eliz Marie Santiago Sierra) ya que había otras armas pertenecientes a Félix Verdejo en esa residencia”, indicó el teniente.

“En ese momento el comportamiento de la dama fue diferente a la primera ocasión (que la entrevistamos), estaba nerviosa y preocupada. Estaba con sus padres y decía que no podía con lo que estaba sucediendo. Que, si Félix era responsable que el tenía que pagar”, explicó Bonilla Ruiz mientras que indicó que le exesposa de Verdejo Sánchez temía por su vida por las amenazas recibidas contra ella a través de sus redes sociales, quienes la culpaban por el crimen.

Por otra parte, el teniente explicó que como parte de la investigación se produjo una orden de allanamiento para los teléfonos celulares tanto de la occisa como del acusado. La Policía, indicó, pidió asistencia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para ubicar el posicionamiento global de ambos aparatos la noche del crimen.

“Una vez recibimos esa información, se le pidió ayuda al FBI para que nos ayudara con el posicionamiento global del celular. Una vez se llegó a la conclusión que donde estaba el celular de ella estaba cerca del celular de Verdejo. Eso nos llevó al área del puente”, explicó.

Otras dos exparejas

La Defensa de Verdejo Sánchez continuó hoy tratando de sembrar duda razonable sobre si el crimen fue cometido realmente por alguna de las otras parejas sentimentales de la occisa.

El nombre de Marcelino Pérez Soto, un hombre actualmente de 59 años quien fue esposo de la occisa, continuó resurgiendo durante los contrainterrogatorios. La madre de la occisa, Keila Ortiz, le había mencionado a los agentes investigadores sobre la existencia de esta persona en la vida de Keishla.

Según el testimonio del teniente, Pérez Soto coincidencialmente arribó a Puerto Rico desde su residencia en la ciudad de Nueva York – donde vivía hacía ya varios meses – el mismo día de la desaparición de Keishla. Los agentes investigadores lograron entrevistar al hombre, quien se mostró cooperador en todo momento.

“Fue cooperador en la entrevista. La entrevista se hizo a las 11:00 y pico de la noche del 29 de abril de 2021. Marcelino alegó que desde el 24 de marzo estaba en NYC y le requerí el ticket del vuelo para confirmar la información que estaba proveyendo”, indicó Bonilla Cruz sobre en la prueba marcada como “exhibit 19″, un boleto de vuelo de la línea Jet Blue que confirmaba la coartada del hombre.

Sin embargo, la Defensa de Verdejo Sánchez logró que el teniente admitiera que no se corroboró la coartada ofrecida por la otra expareja de la víctima, quien fue identificado como Iván Santana. Según salió a relucir durante el juicio, Santana había indicado que dejó de comunicarse con Keishla “para no antagonizar con Marcelino”.

Santana había indicado que se encontraba trabajando durante la noche del asesinato de Keishla, no obstante, el teniente tuvo que admitir que no corroboró personalmente la coartada ya que “en ese momento no estaba investigando ningún crimen solo una mujer desaparecida.”