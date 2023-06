Pierluisi critica el viaje a Noruega que se dio el presidente del Senado

El gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi Urrutia criticó el miércoles el viaje que hizo el presidente del Senado, José Luis Dalmau para participar de una convención que se lleva a cabo en Oslo, Noruega.

“Yo reconozco el valor de participar en organizaciones como esa, pero creo que el momento para ese viaje no es prudente o razonable, o sea, estamos a días de que concluya la sesión legislativa, el presidente es el que controla la agenda del cuerpo, el calendario de trabajo todos los días en ese cuerpo, entonces que esté ausente, es como una ausencia de liderato, otra vez, ¿a cuánto? A nueve días del final de la sesión, por lo que vi en los reportajes, creo que regresan el 24, pues bueno, si es que regresan el 24, está hablando de tres o cuatro días en los que allí no va a haber dirección en ese cuerpo, si es que eso es correcto, esa fecha que se publicó. Así que tengo que decir que el momento de ese viaje no es adecuado, ese mismo viaje que se diera en cualquier otro momento del año, yo no lo criticaría porque reconozco que estas organizaciones es bueno que haya representación de Puerto Rico, pero no, el timing, como dicen en inglés, el momento para ese viaje ahora está fuera de lugar”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Al preguntarle sobre la participación del portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos Santiago, el gobernador sostuvo que hay diferencia.

“Sí, pero es otra cosa totalmente, una cosa es el presidente del Senado y otra es que el portavoz alterno de mi delegación en el Senado esté participando de ese viaje, no es lo mismo ni se escribe igual”, mencionó.

Se informó que Dalmau Santiago y Ríos Santiago regresan del viaje el sábado 24.