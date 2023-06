Junta de Gobierno PPD aprueba todas las resoluciones presentadas por Jesús Manuel Ortiz

Durante la celebración de la primera reunión de la Junta de Gobierno bajo su liderato, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, presentó las acciones que ejecutará para atender con urgencia la reorganización del Partido, preparar el equipo electoral, encaminar un plan financiero y adoptar un protocolo de manejo de casos de violencia de género. En la reunión todas las resoluciones presentadas por el Presidente fueron avaladas y aprobadas unánimemente por sus miembros.

Las resoluciones estuvieron enfocadas mayormente en la reorganización del PPD y en el aparato electoral de cara al inicio del nuevo ciclo electoral del 2024.

“Es mucho el trabajo que tenemos, por eso luego del proceso de transición y a un mes de haber asumido el cargo, hoy le presentamos a la Junta de Gobierno nuestros proyectos e ideas enfocadas mayormente en la reorganización y la preparación electoral. Estas resoluciones, fueron avaladas por los miembros. Estoy seguro, que la creación de estos grupos que fueron parte de mi campaña a la presidencia, rendirán el fruto que estamos esperando y pondrán al PPD en posición de ganar las próximas elecciones” añadió el también legislador, refiriéndose a la creación del Task Force Metropolitano y al Grupo de los 15, entre otras iniciativas pilares de su reciente campaña.

Durante el encuentro, también se presentó una Resolución que permitirá la creación y nombramiento de un Principal Oficial Financiero, el cual planificará y ejecutará la planificación financiera del PPD. Este nombramiento deberá asegurar que la Institución cuente con los recursos necesarios para operar y que cuente con los recursos económicos de manera estable durante todo el año.

“Con este nombramiento, buscamos que recurrentemente el Partido tenga una persona encargada de allegar recursos económicos que permitan su operación diaria. Este funcionario, entre otras cosas, estará a cargo de planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades financieras del Partido Popular Democrático, allegar recursos y garantizar la recaudación de fondos”, añadió.

Para finalizar, además se presentó una Resolución por Enid Monge, representante de las PYMES para que institucionalmente, se rechace la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto, ya que puede representar otro aumento al bolsillo de los consumidores y de los pequeños y medianos comerciantes, a través de la factura de servicio eléctrico.

A juicio del Presidente, la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que está bajo la consideración de la Jueza Taylor Swain, tendría sin lugar a duda, un efecto devastador para el País y limitará cualquier esfuerzo o gestión de desarrollo de la economía.

“En el PPD, reconocemos que existe una deuda relacionada con las pensiones de los ex empleados de la AEE, la cual debe ser atendida, pero no debe ser mediante alternativas que no impliquen un cargo que afecte de forma indebida a los abonados del sistema energético. Por tal razón, solicitamos que se cancele o se reduzca al máximo la deuda en bonos de la AEE para evitar aumentos en la factura y así priorizar en la reconstrucción del sistema eléctrico”, finalizó diciendo Ortiz González.