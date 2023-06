Estudiantes del RUM obtienen subcampeonato en competencia de la NASA

El capítulo estudiantil Students for the Exploration and Development of Space (SEDS) de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, obtuvo el segundo lugar en el 2023 Revolutionary Aerospace Systems Concepts Academic Linkage Forum de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Esta es la quinta ocasión que los colegiales participan en la competencia, en la que lograron tres campeonatos consecutivos desde el 2018 al 2021.

Este año, presentaron la misión PROMISE: Permanent Research Outpost for Mars and Interplanetary Space Exploration, que atendió el reto impuesto en esta edición de enviar cuatro astronautas a Marte y que sobrevivieran allí por siete años.

“Este logro es sumamente especial para mí por varias razones (...) Me sentí particularmente comprometido con mis compañeros este año, pues cuento con un grupo bien talentoso y con un futuro muy brillante por delante. Desde el principio quise proveerles la mejor experiencia posible y transmitirle mi conocimiento a la misma vez que aprendía de ellos. Ahora muchos de ellos se quedan con el legado de estos cinco proyectos para así continuar adelante. A través de esta participación identifiqué mi interés innato por el diseño de misiones espaciales y me fijé en lograr trabajar como ingeniero aeroespacial en el Space Mission Analysis Branch. Este subcampeonato, que sabe a campeonato, es la mejor conclusión a esta aventura que incluye cinco clasificaciones corridas a la final, tres primeros lugares overall, tres primeros lugares por categoría, tres publicaciones profesionales, un premio especial de innovación, y varias presentaciones en conferencias internacionales de renombre”, indicó Wilbert Andrés Ruperto Hernández, capitán saliente del equipo.

El joven, que comenzará en agosto a trabajar en el NASA Langley Research Center, en Virginia, agradeció a sus mentores y colaboradores, entre ellos a los doctores Calcagno, Gustavo Gutiérrez, Eduardo Quintero, médico egresado del RUM; y Douglas Trent de NASA.

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, felicitó a capítulo estudiantil SEDS del RUM por este logro.

“Es admirable ver cómo este equipo de colegiales ha demostrado su dedicación, ingenio y talento una vez más. Obtener el segundo lugar en una competencia tan prestigiosa es un testimonio de su arduo trabajo, compromiso y pasión por la exploración espacial. Su logro inspira a futuras generaciones de exploradores espaciales y destaca el talento y la excelencia de Puerto Rico en el campo de la exploración y el desarrollo espacial. ¡Sigan adelante y continúen alcanzando nuevas alturas!”, indicó el Rector.

Los ganadores de este año fueron estudiantes doctorales de Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Al conseguir el segundo premio en la competencia de RASC-AL, el equipo del RUM ganó el derecho de presentar en una de las conferencias más grandes de aeroespacial y de publicar el artículo con la misión que proponen para Marte. La conferencia es en Las Vegas, del 23 al 25 de octubre de este año.