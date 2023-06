Premian a profesora y estudiante de la UPR con oportunidad de realizar investigación en Canadá

La doctora Keyla Soto Hidalgo y la estudiante doctoral Dinora Martínez Torres, de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR), recibieron el premio “New User Award” de parte del Lightsources for Africa, the Americas, Asia, Middle East and Pacific (LAAAMP) para utilizar las facilidades del Canadian Light Source (CLS).

Con este premio, la profesora Soto Hidalgo y la estudiante Martínez Torres podrán utilizar este verano el laboratorio de radiación de sincrotrón (acelerador de partículas) y “beamlines” del Canadian Light Source (CLS). Ellas estarán en este laboratorio hasta el 27 de julio de 2023.

El Canadian Light Source (CLS) es una instalación de investigación y uno de los proyectos científicos más grandes en la historia de Canadá. Más de 1,000 científicos académicos, gubernamentales y de la industria de todo el mundo utilizan el CLS cada año, en los campos de la salud, la agricultura, el medio ambiente y la investigación de materiales avanzados.

Soto Hidalgo, quien es investigadora del Centro de Nanotecnología Ambiental (CIRE2N), y profesora de la Escuela Secundaria de la UPR, participó -durante el verano de 2012- en un adiestramiento sobre las técnicas del sincrotrón en el CLS, lo que le permitió solicitar el premio en representación de la región caribeña. Mientras, Martínez Torres, actualmente, es estudiante doctoral del Programa Graduado de Química con una especialidad en Química Analítica.

“Esta oportunidad es una gran experiencia como investigadora, ya que me brinda nuevos conocimientos, colaboraciones y adiestramientos en estos equipos de tanto valor para la comunidad científica. Esta experiencia permite abrir puertas a otros estudiantes de los diversos programas graduados y a investigadores que quieren hacer proyectos innovadores en una de las facilidades más importante en la historia de Canadá y que produce la luz más brillante del país, millones de veces más brillante incluso que el sol”, expresó la doctora Soto.

“Nuestro plan de investigación en CSL es examinar los mecanismos de fitonanoremediación, fitotoxicidad, absorción, translocación y bioacumulación de metales pesados en mangle rojo y negro. Estaremos rastreando la distribución espacial de metales y nanomateriales de hierro dentro del tejido vegetal, midiendo la emisión de rayos X, y evaluando métodos sintéticos alternativos para producir óxidos de hierro útiles en aplicaciones fotocatalíticas. El objetivo principal será desarrollar una tecnología innovadora de fitonanoremediación, utilizando mangles y nZVI en lugares altamente contaminados con metales como cadmio, plomo y arsénico”, explicó. El hierro cerovalente Fe(0) a nanoescala (NZVI) es una tecnología popular que se ha investigado para la remediación del agua contaminada. La utilización de nanopartículas de Fe(0) (nZVI) es una tecnología emergente, que se usa para inmovilizar in situ metales pesados en suelo reduciendo su movilidad y biodisponibilidad.

Para concretar el premio, se firmó, por primera vez, un acuerdo colaborativo entre el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y el Canadian Light Source. Mediante este acuerdo el recinto riopedrense abre sus puertas de colaboración para que otros investigadores y estudiantes también puedan visitar y usar las facilidades para sus innovadores proyectos de investigación. Esto les permitirá publicar y someter nuevas propuestas de investigación.