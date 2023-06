Senado aprueba investigar contratos otorgados a empresa de los primos Pierluisi Isern

El Senado aprobó hoy la Resolución del Senado 775 para investigar contratos a la corporación American Management & Administration Corporation (AMAC), para administrar residenciales públicos, el manejo de fondos y servicios brindados.

La medida de la autoría de la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Migdalia González Arroyo ordena a la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda y a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal a que lleve a cabo la investigación.

La exposición de motivos del mismo lee que, “En Puerto Rico existen alrededor de trecientos treinta y dos (332) complejos de vivienda pública, de los cuales aproximadamente trecientos diez (310) son administrados por entidades privadas. A tenor con lo anterior, es responsabilidad contractual de las empresas privadas a cargo de administrar las operaciones de los residenciales públicos el mantener en estado óptimos los mismos, evitando el que se afecte la calidad de vida de quienes ocupan estas viviendas”.

Walter Pierluisi Isern, Eduardo Pierluisi Isern y AMAC se declararon culpables en abril de un cargo de Robo de Fondos del Programa Federal en relación con la apropiación indebida de fondos operativos proporcionados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para la administración de proyectos de Vivienda Pública (PHP) en Puerto Rico.

AMAC, a través de sus ejecutivos y funcionarios, admitió haber desviado ilegalmente un total de 3,712,000 dólares en fondos de HUD que estaban destinados a gastos operativos de PHP.

En su turno, la senadora González Arroyo dijo que, “La calidad de vida de los residentes que ocupan estas viviendas, compañeras y compañeros nos tiene que preocupar a todos. Los actos de corrupción asociados a los directivos de unas de estas compañías y el efecto negativo que ha tenido esto sobre los servicios dirigidos a nuestros residentes de residenciales públicos de Puerto Rico”.

Por su parte, el senador Thomas Rivera Schatz comentó que no había necesidad de radicar la medida y que es un intento de politizar el hecho.

“El actual Departamento de la Vivienda de las agencias de este gobierno, le cancelaron el contrato [a AMAC] inclusive antes de que hubiera la alegación de culpa que hicieron por haber violado la Ley. Las comunidades que estaban siendo atendidas por esta compañía al departamento de la vivienda y la subagencias descritas ubicaron de inmediato otras empresas para que le dieran servicio”, aseguró Rivera Schatz.

Medida para investigar la viabilidad de crear una reserva de diésel

El Senado también aprobó la R. de la S. 659 para la investigación de la viabilidad de crear una reserva estratégica de diésel y para establecer que la reserva sea administrada por el Negociado de Energía y el Departamento de Seguridad Pública.

La misma, de la autoría de la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Kerem Riquelme Cabrera, establece que la reserva es para tener abastecimientos suficientes durante un caso de emergencia, incluyendo la localización, capacidad, construcción y acceso a fondos federales. La medida tuvo 22 votos a favor y un voto en contra.

“Vamos a decir que no existiera una emergencia, esto es un combustible que no tiene tanta salida como lo es el caso de la gasolina o el gas. Estas otras alternativas si tienen salida en el caso de que no existiese una emergencia, pero en una situación de emergencia, esta demanda entonces aumenta y lo que sucede es que se altera la cadena de distribución y surge la urgencia de conseguir el diésel”, aseguró la senadora Riquelme.