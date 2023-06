Presidente de la Legislatura Municipal de Villalba aspira al escaño en la Cámara dejado por Orlando Aponte

Tras la renuncia ayer de Orlando Aponte, representante del distrito 26 de la Cámara de Representantes, el presidente de la Legislatura Municipal de Villalba, el ingeniero Jesús ‘Chui’ Hernández Arroyo, anunció su aspiración a ocupar dicho escaño por el Partido Popular Democrático (PPD).

“Para mí el servicio público es una vocación natural, y ante las actuales circunstancias, he tomado la determinación de competir por dicha posición, tan pronto el PPD establezca los parámetros de rigor”, señaló Hernández Arroyo.

Por los pasados siete años, el ingeniero ha servido en la Legislatura Municipal de Villalba, donde ha tenido la oportunidad presidir además la Comisión de Obras Públicas, así como la de Recreación y Deportes. Durante los últimos tres años, ha presidido dicho cuerpo legislativo.

“La experiencia en el ámbito privado como ingeniero por los pasados diez años me colocan en visión amplia de los retos que enfrentamos como sociedad y gobierno. La gestión legislativa me apasiona porque es el vehículo más efectivo para canalizar soluciones para nuestras comunidades, que son muy diversas”, detalló el candidato.

“Es por eso, que me hago disponible para ocupar el escaño legislativo desde la Cámara de Representantes sintiendo el compromiso genuino no tan sólo con mi querido Villalba, si no con Barranquitas, Coamo y Orocovis, municipios que forman parte del distrito 26”, expuso Jesús Chui’ Hernández Arroyo.

Mientras la dirección del PPD determina el proceso para ocupar la vacante en el distrito 26, el ingeniero villalbeño estará en el proceso de comunicarse con los delegados de los pueblos que componen el distrito, a los fines de conocer al detalle cuales son las necesidades más apremiantes en las comunidades.

Aponte presentó ayer oficialmente su renuncia a la Cámara de Representantes luego que surgieran audios y fotos de una supuesta agresión contra su esposa.

A través de una entrevista con la emisora radial, WKAQ 580, Aponte Rosario expresó que se encuentra en proceso de divorcio de su esposa.

“Como ha trascendido públicamente, este servidor ha sido objeto de múltiples imputaciones relacionadas con mi vida personal. Actualmente estoy enfrentando un doloroso proceso de divorcio y sobre las circunstancias del mismo se ha suscitado una serie de especulaciones que sin duda me obligan a concentrar mi atención en afrontar el asunto en el ámbito judicial”, lee la carta.

“Ante la realidad expuesta es mi deber evitar que tal situación comprometa la imagen institucional de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. En atención, a esta realidad y después de una profunda reflexión, he decidido presentar mi renuncia con carácter irrevocable al cargo que ocupo”, añade.

Aponte Rosario presentó posteriormente su carta de renuncia al presidente cameral en la cual indica que su dimisión será oficial el 1ro de julio.