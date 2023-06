UTIER se desvincula de páginas falsas que criticaron a Jorge Bracero

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Josué Mitjá, aclaró que la institución no tiene ninguna relación con las recientes publicaciones realizadas en la página de Twitter @utier que contienen expresiones contra Jorge Bracero, funcionario de Genera PR.

Mitjá aclaró que la única cuenta oficial de la institución en Twitter es @UtierOficial, donde se comparten las comunicaciones oficiales, noticias y actualizaciones.

“Nuestro compromiso con la transparencia y la verdad es inquebrantable. Trabajamos con el propósito de garantizar que todas nuestras interacciones cumplan con estos estándares”, declaró Josué Mitja.

El presidente de la UTIER destacó que su institución se enorgullece en actuar siempre con integridad y con la verdad. A su vez afirmó que todas las opiniones y declaraciones oficiales de la UTIER solo se difunden a través de los canales oficiales.

Del mismo modo instó a los medios de comunicación y al público en general a verificar siempre la fuente de la información y a seguirnos en la única cuenta oficial de Twitter @UtierOficial, para obtener información precisa y actualizada sobre nuestra organización.

Bracero fue criticado por no ser tan vocal como en el pasado cuando trabajaba con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Ya @JorgeBraceroAEE no dice ni J. Te compraron la conciencia. Esto fue lo que trajo @GovPierluisi junto al liderato @pnp_pr y @ppdpr”, fue lo que se escribió desde una cuenta nombrada UTIER pero que no le pertenece a Unión.

La crítica fue acompañada de una fotografía donde se muestra el portal Power Outage junto a un mensaje donde se indica que LUMA Energy pidió que no se mostraran los datos de clientes sin servicio en Puerto Rico.

Cabe destacar que Bracero trabaja con Genera PR y no tiene que ver con el sistema de distribución de energía que maneja LUMA Energy.

“Ya yo cerré este capítulo de mi vida el cual fue voluntario y sin paga. Mi conciencia está bien tranquila. Éxito a ustedes en su futuro”, expresó Bracero.

Jorge Bracero se desempeñará como portavoz de Genera PR tras transición de la AEE

En abril, tras 20 años como operador auxiliar de una de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Bracero, anunció que emprenderá una nueva posición como parte de la transición a Genera PR donde será parte del equipo de comunicaciones que liderará el portavoz, Iván Báez.

Bracero dio la noticia a través de Facebook, donde hizo oficial que se unirá el equipo de comunicaciones de Genera PR, empresa que tomará las riendas de la generación de energía que actualmente es operada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En la carta escrita a sus seguidores aseguró que en el proceso de entrevistas fue honesto con los directivos de Genera PR sobre su posición y al final aceptó la plaza que se le ofreció.

Bracero cobró reconocmineto por su labor durante el paso del huracán María en el 2017, ya que se dedicó a comunicar a través de las redes sociales sobre el proceso de restauración del servicio tras el ciclón que dejó a la isla sin servicio eléctrico por meses.

Lee aquí sus expresiones

“Contemplando el futuro profesional y personal estoy ready para compartir con ustedes. Entré a la AEE hace casi 20 años y a pesar que mi trayecto como operador auxiliar ha sido uno normal. No fue hasta el evento de María hace 6 años que despertó algo nuevo en mí.

Les confieso que escuchar a profesionales decir “haz lo que te apasiona y no trabajaras un día de tu vida”, siempre me ha dejando pensando. Fue en el aftermath de María que algo en mi creció y por primera vez en mi vida me di cuenta de lo feliz que fui al hacer mis updates, lives, entrevistas etc. Seguí mi servicio comunitario por que sé que mi voz y mis maneras de ser son importantes para el prójimo.

Hace unos meses comenzamos nuestro proceso de privatización con Genera Puerto Rico y consigo la oportunidad de hacer un cambio de trabajo. Durante mi proceso de entrevistas me dije que seré honesto conmigo mismo con cada respuesta, voy a ser yo.

Comenzó con: “Donde te ves en 5 años?” Yo entiendo que quiero cerrar este capítulo de mi vida y comenzar algo nuevo en el que pueda crecer profesionalmente. Y terminó dos horas después con :

“Que tan abierto estarías a hacer algo que te haga feliz y que sientas pasión por hacerlo?”

Eso es exactamente lo que quiero hacer. Las entrevistas fueron mucho mejor de lo que esperaba. Hoy puedo decirles que se me ofreció una plaza en Genera PR que va en acorde con mi pasión la cual he aceptado. Voy a estar trabajando con el equipo del portavoz de Genera , Ivan Báez y por primera vez en más de 20 años emprenderé una nueva carrera profesional, Im happy, im hopeful, im excited and I’m grateful. Mas adelante les daré mas detalles de que haré oficialmente.

En la mañana de hoy firmé mi oferta y espero felizmente al 1ro de Julio para comenzar una etapa nueva en mi vida. A mis compañeros, esta decisión que tenemos todos que tomar es importante. La decisión de tu futuro profesional, es solo tuya. No tomes tu decisión por miedo, tómala evaluando que es lo que quieres tu de tu profesión. Tenemos una oportunidad real de crear algo nuevo para el futuro energético de Puerto Rico, de ser valorado y soltar toda la carga del pasado. Espero verte ahí, feliz y con amor a tu profesión. Si decides lo contrario, te dejo con este proverbio: “Que en los caminos del destino, nos volvamos a encontrar. Cuando nos reencontremos , te encuentres bien. Pero más que bien, te encuentre como un amigo”