Derrotado proyecto que buscaba prohibir participación de mujeres trans en los deportes femeninos

El Proyecto de la Cámara 764 de la autoría de la representante por el Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos para crear la ley conocida como “Ley para Salvar los Deportes Femeninos” fue derrotado hoy en la Comisión de Bienestar Social, Personas con discapacidad y Adultos Mayores con 7 votos en contra.

Los representantes Jesús Manuel Ortiz, Ángel Matos García, José Rivera Madera, Héctor Ferrer, Dennis Márquez, Mariana Nogales y José Varela se pronunciaron en contra del proyecto; mientras que Estrella Martínez soto se abstuvo. El único voto a favor fue el de la representante Lisie Burgos.

La medida disponía que todo equipo deportivo que pertenezca a una escuela pública o institución universitaria pública, o que compita contra estas, solo pueden establecer: equipos compuestos por personas del sexo femenino, equipos compuestos por personas del sexo masculino y equipos mixtos.

De igual forma, la legislación establece explícitamente que ‘’ninguna escuela o institución académica admitirá como miembro de un equipo deportivo compuesto exclusivamente por personas del sexo femenino, a personas del sexo masculino’'.

Durante las vistas la representante Lisie Burgos expresó que “Es necesario y nos urge abogar por los derechos de las mujeres en el deporte y luchar para evitar el desplazamiento de cada una y la pérdida de sus derechos. No estoy dispuesta a ceder de ninguna manera en la búsqueda de garantizar esos derechos a las mujeres”.

El representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Dennis Márquez dijo a la prensa que le alegraba que la gran mayoría de los legisladores votaran en contra del PC 764.

“Es un proyecto que está basado en discrimen un proyecto que está basado en las constantes fobias que tiene la delegación de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, yo estoy cansado de ese tipo de proyectos”, dijo Márquez.

“Me dio mucha alegría que la inmensa mayoría de esa comisión lo derrotáramos, proyecto que es discriminatorio, proyecto que no hace falta, proyecto que las entidades que saben del tema dicen que en Puerto Rico eso no es un problema. Y para colmo proyecto que no se le pidió la opinión del secretario de justicia para saber cúal es la posición del gobierno de Puerto Rico”, comentó el representante.

La representante Lisie Burgos dijo en vista pública que el Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, no sería citado vistas para el proyecto, ya que sus expresiones podrían estar parcializadas, ante expresiones emitidas por el Secretario de Justicia en vistas sobre la regulación del aborto en menores de 18 años.

A su vez añadió que el proyecto se enfoca en las ligas deportivas femeninas, ya que el deporte femenino se ha visto amenazado a nivel internacional, por la participación de personas del sexo masculino en equipos y delegaciones femeninas.

Burgos dijo que el motivo de esta ley es acabar con la “desventaja para la mujer ante las marcadas diferencias fisiológicas y biológicas entre los sexos femenino y masculino. Es un hecho irrefutable que el hombre posee un nivel mayor de testosterona natural que la mujer”.

Por otro lado, la presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) se había pronunciado en contra durante el proceso de vistas públicas.

La presidenta del COPUR, Sara Rosario, expresó que la población transgénero en el deporte no es significativamente grande. “De esta población, los que llegan al deporte son una mínima parte. En los Juegos Olímpicos de Tokio, solo cuatro de 6,700 atletas eran transgéneros, lo que representa un 0.0006 por ciento”, dijo Rosario en declaraciones escritas.

“La forma en la que está presentado este proyecto, dejaría fuera la participación de una posible población minoritaria que no debe ser discriminada y merece tener una participación en el deporte”, concluyó.

El PC 764 había sido criticado por varios miembros de la comunidad LGBTTIQ+. La activista trans Ivana Fred dijo a Metro Puerto Rico que era lamentable que personas en posiciones de poder se enfoquen en una minoría como la comunidad trans. “Pueden hablar de la comunidad LGBTTIQ, pero casi todo lo que proponen hace alusión a la comunidad trans, invisibilizando o tratando de minimizar a una comunidad que en este momento de la historia es cuando ha logrado visibilizarse y está un poquito más adelante ya que durante muchos años, por lo menos que yo tengo de vida siempre ha sido una comunidad invisible”, comentó Fred.

Fred enfatizó que esta medida es parte de una agenda de odio hacia la comunidad LGBTTIQ y especialmente a la comunidad trans. Además, dijo que “es una agenda de odio porque tantos temas sociales que hay como la criminalidad en Puerto Rico, las drogas, entre muchas otras cosas que son daños sociales reales que tienen consecuencias y se enfocan en esto, eso deja claro que es una agenda de odio”.

“Es triste, es triste que cosas tan sencillas como lo que es el deporte traten de en todo momento minimizar a una comunidad que no le quieren permitir desarrollarse en todos los ámbitos”, subrayó.

De igual forma, el activista Pedro Julio Serrano catalogó de antiético, inhumano y perverso las acciones que han tomado los miembros del Proyecto Dignidad en contra de la comunidad. “Es depravado ese afán del PD de querer borrar de la existencia a las personas trans y a la comunidad LGBTTIQ”, comentó.