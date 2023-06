Reaccionan varias organizaciones tras caso de bebé abusada y asesinada en Guayanilla

El presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, Marcos Santana Andújar, manifestó este viernes, su indignación y frustración ante asesinato y violación de bebé en el pueblo de Guayanilla.

“Como defensor de los derechos de la niñez, trabajador social y presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, me siento indignado, frustrado y lleno de rabia ante la noticia de que una menor fue asesinada y víctima de agresión sexual. Es inaceptable que en nuestra sociedad sigan ocurriendo estos hechos aberrantes, donde se vulneran los derechos más básicos de nuestros niños y jóvenes”, sostuvo Santana Andújar en declaraciones escritas.

Este añadió que: “Es urgente que se tomen medidas más efectivas para prevenir y erradicar la violencia contra la niñez y la juventud. No podemos seguir permitiendo que nuestros niños y jóvenes sean víctimas de la crueldad y la impunidad. Exigimos justicia para esta menor y para todas las víctimas de la violencia sexual y el abuso infantil”.

Además, indicó que la sociedad debe tomar conciencia ante la gravedad de la situación de la menor asesinada en el sur de la isla

“Como sociedad debemos tomar conciencia de la gravedad de esta situación y trabajar juntos para proteger a nuestros niños y jóvenes, brindándoles un entorno seguro y protector donde puedan crecer y desarrollarse sin temor a ser víctimas de la violencia y el abuso. No podemos seguir permitiendo que la violencia y la impunidad sigan reinando en nuestra sociedad. Debemos actuar con determinación y compromiso para erradicar esta lacra de nuestra sociedad”.

“También necesitamos que se asignen recursos recurrentes para prevenir y atender la violencia. Porque todos en el gobierno se estremecen con casos como este pero a la hora decisiva de aportar a la prevención, no asignan más fondos para poder ser más efectivos en esta lucha y las organizaciones sin fines de lucro estamos con migajas de recursos para continuar haciendo lo que podemos para prevenir la violencia contra la niñez”.

Por su parte, Meralys Rodríguez, directora del programa Equipo de Respuesta ante la Agresión Sexual (ERAAS) del albergue para mujeres Hogar Ruth reaccionó con las siguientes declaraciones:

“Cuando escuchamos que una menor de dos años ha perdido la vida por maltrato y abuso sexual quedamos en shock, totalmente estremecida. Como profesionales que trabajamos estos casos, es demasiado fuerte, demasiado triste y asombra que la víctima sea de tan corta edad. Tenemos que seguir buscando, en forma aún más intensa, la manera de erradicar el abuso sexual, para no continuar viendo tragedias como esta.

“Este caso es extremo pero muy lamentablemente vemos a menudo casos de menores abusados sexualmente. En nuestro programa ERAAS (Equipo de Respuesta Ante la Agresión Sexual) de Hogar Ruth, un 70% de los casos que nos llaman o nos refieren son de menores de edad. Hemos visto casos de menores de tres años por actos lascivos. Es tan importante que las personas que rodean a los niños, familiares, un cuidador o personas cercanas que se percaten del abuso rompan el silencio. Déjenlo saber pues se trata de niñas y niños. Los menores no entienden qué está sucediendo.

“Si tú observas, tienes sospecha de que está sucediendo algo extraño o si el niño o niña habla del abuso crean lo que ellos dicen, no lo dejen como una historia inventada por el menor. Las señales de abuso sexual en menores pueden incluir estar irritables, mostrar una conducta sexualizada, estar tocándose sus partes íntimas en busca de placer, o tocar las partes de otros menores. La víctima de agresión sexual infantil puede tener cambios de estado de ánimo, estar muy volátil, irritable, triste, a veces se quejan de dolor de estómago. Es importante preguntarles, brindarles la confianza para que hable y que sepan que no se les va a juzgar. Si revelan que alguien los está tocando sexualmente o mostrándoles material pornográfico, crea su historia y llame a la Policía, para que pueda querellarse y buscar una orden de protección contra el abusador y proteger al menor.

“El llamado a todos es a que hablen y denuncien a cualquier persona que pueda estar cometiendo un abuso. Hay líneas confidenciales de ayuda como la de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, el 787-722-2977. También pueden llamar a ERAAS (Equipo de Respuesta Ante Agresión Sexual) de Hogar Ruth, al 787-237-6020 o 939-456-3141.

“Hay que prevenir otros casos. Si eres testigo de un abuso sexual contra menores, rompe el silencio y denuncia. Que no volvamos a sufrir casos horribles como el de esta bebé violada y asesinada”.

Justicia confirma que menor de dos años fue víctima de maltrato, agresión sexual y asesinada

El Secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó mediante declaraciones escritas, que la Fiscalía de Ponce radicará mañana, viernes, cargos contra los padres de la menor de dos años que llegó sin vida al hospital San Lucas en Ponce.

Además, confirmó que la menor fue víctima de maltrato, agresión sexual y asesinada.

“La Fiscalía de Ponce presentará los cargos mañana, pues la investigación corrobora tanto el asesinato, como el maltrato y agresiones sexuales. Hoy las fiscales a cargo de la investigación se encuentran entrevistando testigos y recopilando toda la evidencia requerida para probar los cargos más allá de duda razonable”, lee el comunicado.

Emanuelli Hernández añadió que: “Los hechos del caso son repudiables y, como padre y secretario de Justicia, me causa gran conmoción y tristeza lo que sufrió esa niña. Vamos a hacerle justicia”.

Departamento de la Familia asume custodia de hermana de menor que llegó sin vida a hospital en Ponce

La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez Troche, confirmó este jueves que la agencia asumió la custodia de emergencia de la hermana de la menor de dos años que llegó sin vida al hospital San Lucas en Ponce.

La agencia determinó asumir la custodia de la menor de tres años, ya que la muerte de su hermana se investiga como posible maltrato.

“Las condiciones en las que llegó la menor de dos años, las situaciones que se han presentado, la información preliminar que ha levantado la policía, pues nos hace entender que la menor de tres anos está a riesgo”, indicó Rodríguez a NotiCentro (WAPA TV).

Los padres de amabas niñas fueron arrestados en horas de la madrugada.

“Hay un maltrato que se ve a simple vista. Hay unas laceraciones, hay unos hematomas. Y, pues las declaraciones de ambos padres no concuerdan, entre otras cosas”, dijo el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, Daniel Justiniano en entrevista radial (Radio Isla 1320 am).

Por su parte, Rodríguez Troche confirmó que se evalúa si hubo abuso sexual.

“Este caso lo que hace es hablar de nosotros como sociedad”, lamentó la funcionaria.

Reiteró el llamado a optar por la entrega voluntaria, si la familia, por la razón que sea, no puede cuidar a un menor de edad.

“Nosotros lanzamos una campaña de entrega voluntaria y estamos planteando que si necesitas ayuda y no puedes cuidar a tu menor o en tu entorno familiar hay circunstancias que no te permiten criar a tu hijo hay ayudas. Busca ayuda, hay diferentes agencias, vamos a buscar la ayuda. Si no puedes, pues hay unos procesos legales de entrega voluntaria”, sostuvo.

Según el reporte de la Policía, el incidente ocurrió en el residencial Bahía en Guayanilla. La madre de la menor alegó que la niña sufrió una caída y la llevó al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Guayanilla. Posteriormente, fue trasladada al Hospital San Lucas de Ponce, donde se certificó su fallecimiento.