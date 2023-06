Completan reparaciones mecánicas y del transformador de emergencia de la Unidad 2 de la Central Aguirre

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informó en horas de la noche de hoy, jueves, que personal técnico de la agencia y de LUMA Energy completaron las reparaciones mecánicas y del transformador de emergencia de la Unidad 2 de la Central Aguirre.

“Los sistemas y equipos están normalizados y la caldera está prendida. El proceso de arranque de la unidad continuará esta noche hasta tener las condiciones de temperatura y presión de vapor para rodar la unidad y sincronizarla”, aseguró la AEE a través de sus redes sociales.

Miles de abonados estaban hoy, jueves, sin el servicio eléctrico, ya que continuaban los trabajos con un transformador en la Central Aguirre. El problema se originó en horas de la mañana del martes, cuando la Unidad 2 de la Central Aguirre salió de servicio de manera forzada.

Por otro lado, la AEE indicó que la planta AES “confrontó problemas adicionales hoy en su sistema de inyección de carbón que mantienen su capacidad con limitaciones adicionales de 150mw aproximadamente”

Según las gráficas del estatus actual del Sistema de Generación, la unidades de la AEE producen el 68% de energía, mientras que las privadas un 32%.

LUMA impide que datos sobre abonados sin luz sean compartidos por Power Outage

A petición de LUMA Energy, la entidad independiente Power Outage denunció que se vio obligada a dejar de publicar la cantidad de abonados sin el servicio eléctrico en la Isla, datos que ofrece sobre varias compañías alrededor de Estados Unidos y sus territorios.

“LUMA Energy ha solicitado que dejemos de extraer y publicar datos de Puerto Rico hasta que puedan reemplazar su tecnología y proporcionar datos más precisos. Hasta que se haya recibido el permiso, los datos de Puerto Rico no estarán disponibles”, publica la entidad en su portal de internet.

Power Outage

Metro solicitó una reacción al consorcio encargado de la transmisión y distribución de la energía en la Isla, sin embargo su portavoz de prensa, Hugo Sorrentini, dijo desconocer las razones de la publicación de Power Outage.

“No sé, no sé si fue un pedido, no me consta”, se limitó a decir. Sorrentini insistió en que la data oficial es la que se publica en el portal de LUMA Energy, el cual desde hace unos días realiza actualizaciones periódicas. Previamente lo datos se actualizaban al momento.

Sorrentini prefirió enviar declaraciones escritas más adelante.

“Todos en LUMA estamos comprometidos con la transparencia y a mantener a nuestros 1.5 millones de clientes informados. Al igual que todas las empresas de servicios públicos, queremos recordarles a nuestros clientes que nuestra página web oficial, lumapr.com, es la fuente de información sobre el estatus de las interrupciones de servicio y actualizaciones más confiable. Las páginas web de terceros no son fuentes oficiales ni confiables para obtener información sobre las interrupciones de servicio”, expresó LUMA en declaraciones escritas que enviaron posteriormente.

“Como parte de nuestro compromiso de mantener informados a nuestros clientes de múltiples maneras, la página web de LUMA les permite ver en tiempo real datos y otra información sobre el número de clientes afectados por las interrupciones de servicio, detalles sobre las interrupciones significativas, un mapa de interrupciones de servicio con información por sector y sobre el sistema eléctrico en general. Esta información incluye la generación de cada planta, las reservas totales y las proyecciones de oferta y demanda. Les exhortamos a nuestros clientes que estén experimentando una interrupción de servicio a que visiten nuestra página web, utilicen la aplicación MiLUMA o nos llamen al 1-844-888-5862 para obtener información actualizada o soliciten cualquier servicio que puedan necesitar”, añadieron.

Cabe destacar que desde el pasado fin de semana, LUMA Energy registra miles de abonados sin el servicio eléctrico ya sea por trabajos de mejoras programadas o averías en subestaciones.

Un sistema eléctrico estable para la Isla podría tardar al menos una década

Por otra parte, a preguntas del periodista Rafael Lenín en su programa Primera Pregunta, Colón indicó que un sistema eléctrico estable para la Isla podría tardar entre ocho a 10 años.

“La reconstrucción completa del sistema eléctrico de Puerto Rico a nivel de transmisión y distribución y las subestaciones, incluyendo lo que estamos haciendo en el área de generación no debe nadie esperar que esté completado, que no es lo mismo decir que vaya mejorando, entre ocho y 10 años. Yo entiendo que es la reconstrucción completa de los fondos que están asignados”, dijo.

“Esa es la realidad. Hay mucha infraestructura de energía, hay sobre 30 millas de cable de distribución a diferentes voltajes, sobre 3,000 millas en cablería… por lo tanto eso va a tomar tiempo. Son sobre 400 subestaciones, varias de ellas tienen que reconstruirse completamente”, añadió.

El pronóstico de Colón se da luego que los representantes de LUMA Energy no pudieran dar una respuesta certera a Lenín López. Mario Hurtado, vicepresidente de operaciones de LUMA Energy insistió en que las mejoras se están produciendo día a día.

Sobre si las reparaciones contemplan el paso de huracanes, Colón indicó que lo no podría sorportar es otro huracán María.

“Lo que no contempla es si pasa otro María. Eso sí sería un cambio radical, pero tormentas que pasan eventualmente, frecuentemente, no debe variar grandemente ese pronóstico que tenemos”, señaló.

A dos años de que el consorcio asumió la operación en la Isla, Hurtado asegura que han logrado avanzar en ruta a mejorar el servicio eléctrico del país, pero reconoce que aún falta mucho por hacer.

“Han sido dos años en que hemos podido comenzar en la ruta correcta y hemos podido lograr muchas cosas y reconocemos que todavía nos falta mucho por hacer. Esto es una labor de uno o dos años, esto es una labor de bastante tiempo, pero lo que hemos podido hacer es establecer una fundación solida para progresar aún más y ya hemos podido demostrar resultados positivos para el pueblo de Puerto Rico, ya hemos mejorado la confiabilidad del sistema, ya hay menos interrupciones. Esas interrupciones en promedio duran menos tiempo pero reconocemos que las cosas deben mejorar más”, dijo en entrevista previa con Metro.

“Ya hemos completado varios proyectos de remplazo de postes de sistemas de distribución y de alumbrado público y esos programas van a seguir y van a afectar a todo Puerto Rico para que al final el sistema este mucho mejor de lo que lo encontramos, entonces seguimos avanzando en eso, seguimos modernizando el sistema y sobre todo enfocados en que el cliente tenga una mejor experiencia y que tenga un sistema más confiable que le rinde un mejor servicio”, añadió.

Listos para la temporada de huracanes

En tanto, Hurtado dijo que la empresa está preparada para enfrentar cualquier emergencia que se suscitara con el inicio hoy, 1ro de junio, de la temporada de huracanes. Señaló que la preparación de sus empleados “es algo que se hace todo el año” y están listo para restablecer el sistema lo antes posible, si la Isla volviera a ser azotada por fenómeno atmosférico.

“Ya hemos estado entrenando, adiestrando a nuestro personal, colaborando con las diferentes agencias puertorriqueños y federales para asegurar que si ocurre una emergencia, estamos listos para una respuesta rápida y efectiva y podamos restaurar el servicio lo más rápido posible”, indicó.

“Hemos hecho la tercera edición de nuestro plan de emergencia, el cual seguimos y está hecho sobre los lineamientos de todos los requisitos federales para respuesta de emergencia. Tenemos un inventario de mayor de 150 millones de dólares de equipos y útiles necesarios para poder responder. Tenemos en preposicionados los activos y contratos con diferentes colaboradores, empresas que podrían ayudarnos en caso de una emergencia. Entonces pues siempre seguimos en el plan de mejorar y estar más listos, pero estamos bien parados hoy para enfrentar lo que traiga esta época de huracanes”, apuntó.