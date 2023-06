Exigen que se reduzca pago a los bonistas de la AEE

Representantes de diversos sectores de la sociedad y expertos en temas legales, energéticos y financieros se unieron para enviar una carta abierta a la Junta de Control Fiscal, donde se oponen a nuevos aumentos a la luz y solicitan se reduzca el pago a los bonistas contenido en el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE).

“Todos los firmantes de esta declaración hemos llegado a la misma conclusión: Puerto Rico no puede costear las tarifas de luz propuestas en el plan actual para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). El plan debe retirarse o enmendarse para recortar sustancialmente el pago propuesto a la deuda, el cual es insostenible para el pueblo de Puerto Rico”, explicó Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.

La declaración fue endosada por una veintena de organizaciones como la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Asociación de Titulares de Condominios, Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Liga de Cooperativas, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, el Sierra Club de Puerto Rico, la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público y el Síndicato Puertorriqueño de Trabajadores, entre otros.

De igual manera se unió una decena de individuos como los economistas Dr. José Alameda, Dr. José Caraballo Cueto, el director de Análisis Financiero, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Tom Sanzillo, y el Dr. Ramón Cao, quien es economista y testigo en el tribunal federal por parte del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad económica (ICSE). Los endosos incluyen también representantes del sector religioso como Roberto González Nieves, OFM, Arzobispo de San Juan, Rvda. Hilda E. Robles Floran, Pastora General de la Iglesia Discípulos de Cristo, entre otros.

“Hace cinco años, la Junta de Supervisión Fiscal propuso como meta alcanzar una tarifa por debajo de 20 centavos por kilovatio-hora en el 2023 para mejorar la débil economía de la isla. Sin embargo, la tarifa promedio en el último año ha sido por encima de 28 centavos, más del doble del promedio en los EE. UU.”, añadió el Dr. Ramón Barquín, presidente electo del Centro Unido de Detallistas.

Barquín detalló que el plan para reestructurar la deuda de AEE propone imponer tres nuevos cargos en la tarifa por los próximos 35 años o más.

“El plan, según propuesto, empeoraría un servicio y sistema que ya son defectuosos, además de provocar - como ya ha expresado el CUD - el cierre de más de 12 mil pequeñas empresas, despidos, y migración, arriesgando aún más la recuperación económica de la isla” precisó.

La obispa metodista Lizzette Gabriel Montalvo insistió que el plan presentado se sitúa en uno de los peores momentos históricos de Puerto Rico.

“En estos momentos el sistema eléctrico no tiene los recursos suficientes para alcanzar estándares básicos de confiabilidad; el plan de pensiones de la AEE - que representa el ingreso mensual de más de 10,000 empleados jubilados y sus familias - se quedará sin fondos en julio; y la propia Junta proyecta, en el más reciente plan fiscal, que la economía de Puerto Rico entrará nuevamente en un periodo prolongado de contracción empezando en 2027 o 2028. Imponer un cargo impagable como el propuesto afectaría severamente nuestra economía y conduciría a una futura quiebra del sistema eléctrico”, sentenció.

Los firmantes de la expresión pública enviada al presidente de la Junta propusieron que cualquier plan futuro para reestructurar la deuda de la AEE debe, como mínimo, priorizar y garantizar los recursos capitales y operacionales para que Puerto Rico logre un sistema eléctrico estable, confiable y resiliente que cumpla con la Ley 17-2019, incluyendo la transición rápida fuera de los combustibles fósiles y la participación ciudadana en dicha transformación; el uso eficiente de los fondos federales disponibles; y una reducción en el nivel de deuda suficiente para alcanzar tarifas asequibles y competitivas por debajo de 20 centavos por kWh, algo que el Plan Fiscal actual impide.

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, el Lcdo. Manuel Quilichini exhortó a la ciudadanía y comerciantes a expresar a la Jueza Swain cómo estos aumentos los pueden afectar negativamente, radicando objeciones al Plan de Ajuste de la Deuda de AEE en el tribunal federal antes de la fecha límite del próximo lunes 12 de junio. Se estará dando apoyo pro-bono en la preparación de mociones por derecho propio en la Facultad de Derecho de la Interamericana, salón 101, el miércoles y jueves de 9am-3pm. Para más información o cita puede llamar al 787-203-5660, 787-751-1912 ext 2130 (Clínica de la Inter) o escribir a presidencia@capr.org. También puede visitar www.nomasaumentos.com/objecion.

La Lcda. Verónica Santiago, gerente de desarrollo institucional del ICSE, por su parte, recordó que “gracias a esfuerzos multisectoriales como este que vemos hoy, el ICSE y otros aliados derrotaron el primer acuerdo que se propuso para reestructurar la deuda de la AEE en 2015. Ese logro nos debe motivar a continuar el crecimiento del apoyo multisectorial para abogar tanto en la corte, como en el gobierno federal y local, a favor del mejor interés público y de un sistema eléctrico verdaderamente sostenible.”